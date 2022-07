Plenković o Milanovićevoj kritici mjera štednje: Pa nije valjda to rekao?!

Premijer Andrej Plenković u četvrtak je ustvrdio kako nije najmudrije da predsjednik države tako govori o Romima komentirajući njegovu izjavu da im treba prodati klima-uređaj koji hladi na 25 stupnjeva Celzija.

Predsjednik Milanović kritizirao je Vladin plan uštede energije, rekavši uz ostalo: "Ako ćete staviti klimu na 25, onda je radije prodajte Romima. Klima ne radi na 25", rekao je Milanović.

Upitan za komentar te izjave o klima-uređajima i Romima, Plenković je u Karlovcu izrazio nevjericu da je Milanović takvo što izjavio.

“To je rekao? Pa nije valjda to rekao? Ja se nadam za njega da to nije rekao", rekao je Plenković te dodao kako mu je žao Milanovića "ako je uistinu to izgovorio o Romima".

"Ja mislim da nije baš najmudrije da predsjednik države takvo nešto kaže o Romima koji su manjina u RH, koji imaju saborskog zastupnika, koji su ljudi isti kao vi i ja, nisu ništa drugačiji", rekao je Plenković u Karlovcu gdje je sudjelovao na sastanku Županijskog stožera Civilne zaštite Karlovačke županije.

Dodao je i da to nije jedino zbog čega mu je žao Milanovića.

Govoreći o planu uštede, rekao je da će se u Vladi u potpunosti pridržavati plana uštede koji su preporučili, uključujući klimatizaciju prostora na 25 stupnjeva.

"Mi ćemo se svega pridržavati, najbolje da se ne pridržavamo onoga što preporučujemo", rekao je Plenković.

Istaknuo je i da će se podzemno skladište prirodnog plina Okoli do 1. listopada napuniti preko 90 posto.

“Ta stvar ide normalno, Vlada je dala sva sredstva i jamstva HEP-u koji to radi", dodao je Plenković. Sada je, po riječima ministra gospodarstva i održivog razvoja Davora Filipovića, podzemno skladište plina Okoli napunjeno s 51 posto kapaciteta.

Upitan za akciju Uskoka i policije koja je počela u srijedu, Plenković je odgovorio da je ministar unutarnjih poslova Božinović već dao o tome izjavu, a on nema nikakvih saznanja o tom konkretnom postupku.

"Sve treba istražiti, ako se zaista pokaže da je netko iz takvih razina i struktura MUP-a dijelio informacije okolo nekome tko je možda u situaciji da je zainteresiran, to treba najoštrije kazniti. To je loše ne samo u smislu kaznenog djela, ako se to dokaže i pokaže istinitim, nego je i jedan jako zabrinjavajući signal u pogledu povjerenja u sustav”, rekao je Plenković.

Što se tiče BiH, rekao je da “ćemo nastaviti naš dijalog”.

- Smatram da je ovo što je donio gospodin Schmidt malo i nedovoljno, da nije dobro ako je odustao od svog paketa kojeg je najavio”, kazao je.

Još jednom je osudio izjavu Bakira Izetbegovića.

- Katastrofalno. Koristi se retorika koja je potpuno neprihvatljiva - kazao je Plenković.