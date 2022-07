I Kajtazi se oglasio o spornoj izjavi: Milanović je danas uvrijedio čitavu romsku zajednicu

Milanovićev današnji komentar na najavljene mjere štednje komentirao je saborski zastupnik Veljko Kajtazi.

"Mogu poručiti da je romska zajednica ionako, po svim istraživanjima, izložena prekomjernoj diskriminaciji i da tim stereotipima ne bi trebao pridonositi i sam predsjednik države. Čovjek koji je na čelu države u ovakvim bi situacijama trebao bolje promisliti što i na koji način govori o svojim sugrađanima u javnom prostoru. Upravo suprotno, on bi trebao biti predvodnik u borbi protiv bilo kakve diskriminacije, a posebno one po nacionalnoj osnovi. Današnjom izjavom predsjednik je uvrijedio čitavu romsku zajednicu.“ – objavio je zastupnik Kajtazi na svojoj Facebook stranici.



Podsjetimo, predsjednika su danas novinari pitali što misli o smjernicama Vlade o uštedi energije i misli li on na Pantovčaku uvesti mjere.

"Gledajte, ako ćete staviti klimu na 25, prodajte je Romima neka je odnesu, oni će napravit profit na tome. Romi su vrlo spretni u tim stvarima. Što znači klima na 25. Onda ju isključi. Klima ne radi na 25. Posebno klima srednje kvalitete. Čim padne kiša nakon Gospe, te mjere postaju bespredmetne", rekao je, dodavši "Sve je to OK. Nije ovo bilo ruganje s Filipovićem, vjerojatno je mislio dobro, jer što on tu može.“