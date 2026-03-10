Najpoznatiji ukrajinski startup testira novo balističko oružje koje bi trebalo probiti protuzračni oklop Moskve

Najpoznatiji ukrajinski startup za proizvodnju projektila testira novo balističko oružje za koje tvrtka tvrdi da će stići u Moskvu do kraja ljeta. U intervjuu za Army TV , Denys Shtilierman, glavni vlasnik i glavni inženjer tvrtke Fire Point, govorio je o budućim performansama FP-7 i FP-9, balističkih raketa kratkog i dugog dometa koje je tvrtka prvobitno najavila u rujnu. Fire Point je proizvođač FP-1, vjerojatno najpopularnijeg bespilotnog zrakoplova za duboke udare u ukrajinskom arsenalu, kao i krstareće rakete FP-5 Flamingo.



Problem za svo ukrajinsko oružje za duboke udare jest to što je Rusija efektivno okružila Moskvu i Sankt Peterburg sustavima protuzračne obrane. Dronovi, pa čak i krstareće rakete, gotovo nikad ne probijaju, problem koji je Shtilierman priznao čak i kao proizvođač dronova i projektila. Taj problem bi sada trebao nadvladati projektil FP-9.