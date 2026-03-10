Naši Portali
MOSKVA U DOMETU

Najpoznatiji ukrajinski startup testira novo balističko oružje koje bi trebalo probiti protuzračni oklop Moskve

Autor
Danijel Prerad
10.03.2026.
u 21:15

Problem za svo ukrajinsko oružje za duboke udare jest to što je Rusija efektivno okružila Moskvu i Sankt Peterburg sustavima protuzračne obrane. Taj problem bi sada trebao nadvladati projektil FP-9.

Najpoznatiji ukrajinski startup za proizvodnju projektila testira novo balističko oružje za koje tvrtka tvrdi da će stići u Moskvu do kraja ljeta. U intervjuu za Army TV , Denys Shtilierman, glavni vlasnik i glavni inženjer tvrtke Fire Point, govorio je o budućim performansama FP-7 i FP-9, balističkih raketa kratkog i dugog dometa koje je tvrtka prvobitno najavila u rujnu. Fire Point je proizvođač FP-1, vjerojatno najpopularnijeg bespilotnog zrakoplova za duboke udare u ukrajinskom arsenalu, kao i krstareće rakete FP-5 Flamingo.

Problem za svo ukrajinsko oružje za duboke udare jest to što je Rusija efektivno okružila Moskvu i Sankt Peterburg sustavima protuzračne obrane. Dronovi, pa čak i krstareće rakete, gotovo nikad ne probijaju, problem koji je Shtilierman priznao čak i kao proizvođač dronova i projektila. Taj problem bi sada trebao nadvladati projektil FP-9.

Ključne riječi
dronovi Ukrajina Fire Point

