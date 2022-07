Milanović o Vladinim mjerama: Ako ćete staviti klimu na 25, prodajte je Romima

Vlada je na sjednici predstavila i donijela smjernice i preporuke za uštedu plina, na osnovi preporuka Europske komisije zemljama članicama. Dokument je pripremilo Ministarstvo gospodarstva u suradnji sa stručnjacima iz Energetskog instituta Hrvoje Požar.

Predsjednika Zorana Milanovića su novinari na Korčuli pitali što misli o smjernicama Vlade o uštedi energije i misli li on na Pantovčaku uvesti mjere.

"Gledajte, ako ćete staviti klimu na 25, prodajte je Romima neka je odnesu, oni će napravit profit na tome. Romi su vrlo spretni u tim stvarima. Što znači klima na 25. Onda ju isključi. Klima ne radi na 25. Posebno klima srednje kvalitete koju ima većina građana. Čim padne kiša nakon Gospe, te mjere postaju bespredmetne", rekao je.

"Sve je to OK. Nije ovo bilo ruganje s Filipovićem, vjerojatno je mislio dobro, jer što on tu može. Ili će se situacija u Ukrajini smiriti ili će kineski premijer, koji nas je onako srdačno pozdravio na Pelješkom mostu, nešto dogovoriti s Putinom ili Bidenom. EU se tu neće ništa pitati. Von der Leyen, Plenkovića, mene se neće ništa pitati, a naš zadatak, nas dvojice, je da radimo poslove na dobrobit svog naroda", kazao je Milanović.

Podsjetimo, ministar Davor Filipović na sjednici Vlade iznio je prijedlog smjernica uštede, a na samom početku svojeg izlaganja podsjetio je da se 40 posto ukupne energije potroši u zgradama. "Ako se temperatura smanji za 1 stupanj, može se uštedjeti 5 posto na razini godine na grijanje. Temperatura bi trebala biti 21 stupanj kad krene sezona grijanja. Klima ne bi trebala biti niže od 25 Celzijevih stupnjeva. Što se tiče rasvjete, predlaže se korištenje LED žarulja. Građani mogu koristiti kućanske uređaje za vrijeme niže tarife. Isključite uređaje kad ih ne koristite. Predlaže se korištenje javnog prijevoza gdje je to moguće", objasnio je Filipović.