POBIJEDILI NA NATJEČAJU

Ukrajina je u ovom sektoru postala velesila, opremat će i američku vojsku

Autor
Danijel Prerad
09.03.2026.
u 22:08

Optički dron Shrike 10 Fiber, koji proizvodi ukrajinska obrambena tvrtka SkyFall, pobijedio je u prvoj fazi programa Drone Dominance, u okviru kojeg Pentagon odabire bespilotne letjelice za američku vojsku. To samo potvrđuje vodeću ulogu koju Ukrajina ima u razvoju dronova, a što je proizašlo iz njihova četverogodišnjeg rata s Rusijom.

Prema medijskim izvješćima, SkyFall je sudjelovao u procesu odabira u partnerstvu s britanskom tvrtkom Skycutter. Na web stranici američkog programa britanski je proizvođač naveden kao pobjednik. Točnije, Shrike 10 Fiber osvojio je 99,3 boda od mogućih 100, što je više od 10 bodova više od drugoplasiranog. Najbolji dron u prvoj fazi ocjenjivan je na temelju rezultata testiranja. Točnije, testirani su dometi udara od 2,5 do 10 kilometara, njihove performanse u urbanim okruženjima, gdje je trebalo istovremeno pogoditi više ciljeva, a američka vojska također je ocjenjivala dronove na temelju jednostavnosti korištenja i proizvodnih mogućnosti. Osim drona SkyFall, šesto mjesto pripalo je proizvođaču dronova Ukrainian Defense Drones, s ocjenom učinkovitosti od 72,9. U veljači je Oboronka izvijestila da se ova tvrtka pridružila programu Pentagona. Ukrajinski proizvođač bespilotnih letjelica General Chereshnya također se prijavio za početnu fazu.

Ključne riječi
Pete Hegseth Ministarstvo rata Ukrajina dronovi

