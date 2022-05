Palić: Može li se uopće ukinuti Ustavni sud? Inicijativu može pokrenuti sam Milanović...

Odbacivanje inicijative za raspisivanje referenduma izazvalo je niz reakcija na političkoj sceni, prvenstveno oporbenoj, a predsjednik države Zoran Milanović više je puta poručio kako Ustavni sud treba ukinuti, i to na referendumu. Ustavni stručnjak doc.dr.sc. Mato Palić, profesor na Pravnom fakultetu u Osijeku, kaže, kao prvo, kako ga odluka da oba referendumska pitanja nisu u skladu s Ustavom nije iznenadila. Profesor Palić bio je gost u studiju Večernjeg TV.

- Što se tiče Milanovićeve izjave o ukidanju Ustavnog suda, to se uopće ne može na referendumu dogoditi. Ne bi se sigurno mogao provesti referendum koji bi u sebi imao pitanje formulirano na taj način da se ukidaju odredbe Ustava RH koje se tiču Ustavnog suda. Naime, Ustavni sud bi odmah u startu zaustavio prikupljanje potpisa za takav referendum, obratio bi se javnosti priopćenjem i rekao da on ulazi u strukturalna obilježja hrvatske ustavne države, tako da se ta ideja sigurno ne može u praksi realizirati - pojašnjava Palić. No, bilo je, dodaje, za očekivati i da će predsjednik biti nezadovoljan takvom odlukom, "jer se i on na početku pandemije zalagao da se odluke kojima se ograničavaju prava i slobode donose dvotrećinskom većinom glasova svih saborskih zastupnika".

- Iako, ta je reakcija sama po sebi loša jer kad bi se ukidala tijela koja se nekome ne sviđaju, ili ih netko iz svijeta politike ne odobrava, ne znam bi li ijedno državno tijelo ostalo. Moguće da je nezadovoljan i odlukama DORH-a, kao što je bilo u slučaju Gabrijele Žalac, pa znači li to da i Odvjetništvo treba ukinuti? Činjenica je da Ustavni sud nekad donosi odluke s kojima se netko ne slaže, ali je i obveza svih poštivati odluke Ustavnog suda - nadovezuje se naš sugovornik.

Koliko je onda opasno pozivati na ukidanje Ustavnog suda?

- To mu nije prvi put, ali taj pristup je pogrešan. Ustavni sud nije državno tijelo koje bi se trebalo pri donošenju odluka voditi željama i interesima političkih dužnosnika, nego se isključivo oslanjati na ustavne propise - odgovara.

- Ako je predsjednik uvjeren da je Ustavni sud zbog svoje posljednje odluke zaslužio da bude odstranjen iz našeg pravnog sustava, on je temeljem Ustava ovlašten sam podnijeti Saboru prijedlog za promjenu Ustava RH, a onda u njemu formulirati kako bi se ukinuo Ustavni sud, a njegove nadležnosti preraspodijelile drugim tijelima. Dakle, nije potrebno skupljati potpise za takvu inicijativu, koju bi Ustavni sud u samom startu zaustavio, već predsjednik to vrlo brzo može pokrenuti sam - ističe Palić.

Koliko je, pak, realno da Milanović to i učini?

- Nisam baš siguran da je spreman povući takav potez, jako je mala vjerojatnost. No, formalno, on je zato ovlašten - kaže.

Ustavni se sud, inače, i ranije, i to više puta, izjašnjavao o odlukama Stožera civilne zaštite i redovno im je davao legitimitet.

- Izuzev jedne, koja se odnosila na zabranu rada trgovina nedjeljom, sve ostale odluke su s pozicije Ustavnog suda bile ispravne i ustavno pravno utemeljene, iz čega bi se mogao izvući zaključak kako je način koji je vladajuća većina odabrala za regulatorno upravljanje epidemije, sa stajališta Ustavnog suda, bio ispravan i utemeljen - tumači Palić.

U Švicarskoj se, primjerice, često izlazi na referendume, kod nas je puno referendumskih inicijativa, no samo je jedan kojeg su inicirali birači i proveden, a to je onaj koji se odnosio na ustavnu definiciju braka. Još je dva ranije raspisao Sabor, jedan je bio vezan za samostalnost RH, a drugi za ulazak u EU.

- U praksi se kao dosta velik problem pokazalo to što je krivo postavljen raspored u referendumskoj inicijativi - prvo se skupljaju potpisi pa se onda provjerava je li pitanje ustavno prihvatljivo, a trebalo bi biti obrnuto, da se prvo Ustavni sud izjasni je li neko pitanje dopušteno ili ne. Ovako smo imali više inicijativa gdje su se prikupili potpisi, a referendumi nisu održani. Drugi segment je činjenica da je u relativno kratkom vremenu, a to je dva tjedna, potrebno prikupiti dosta velik broj potpisa birača - navodi on, dodajući kako Sabor može promijeniti takvu proceduru.

Na upit trebamo li češće izlaziti na referendume, rekao je kako bi trebalo prvo srediti pravna pravila.

- Vlast uvijek može pragmatično reagirati pa, ukoliko je izrazito visok broj prikupljenih potpisa, sama izmijeniti propise, bez provođenja referenduma i tako izbjeći trošak. Bilo je takvih primjera nekoliko u našoj referendumskoj praksi - zaključio je.