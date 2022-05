Zekanović napustio dvoranu kada je Milanović počeo govor: 'On je dvorska luda, dajte tom zekanu vreću šargarepe'

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Šibensko-kninske županije gdje je održao govor. Na sjednici je bio i saborski zastupnik Hrvoje Zekanović koji izašao van u trenutku kada je Milanović počeo s govorom. Fotoreporteri su uhvatili trenutak njegovog izlaska iz dvorane.

Novinari su Milanovića pitali što misli o tome da je Zekanović ustao dok je on govorio.

"Je li bio tu, je li se skinuo gol? Moraš nekako privući pažnju, mogao bi se dopasti ženama. Ne znam zašto privlači pažnju na sebe taj lik. Postoje bolji štosovi koji se rade za novac. Ne znam što je napravio. On je dvorska luda. Što on meni zamjera, borbu za interese Hrvata u BiH koje on prodaje? Pitajte tog zekana i dajte mu tu vreću šargarepe", kazao je predsjednik.

Zekanović je pak za Dnevnik.hr objasnio svoj čin. ''Ja ću njega slušati kad mi se ispriča, naime, on je mene i predsjednika Vlade optužio da imamo neke dealove i pozvao je DORH da nešto napravi po tom pitanju. I ja pozivam gospođu državnu odvjetnicu Zlatu Hrvoj Šipek neka postupi po njegovoj prijavi i neka krene u postupak pa - ili ćemo Andrej Plenković i ja u zatvor ili će Milanović u ludnicu'', zaključio je Zekanović. Međutim, postoji, kaže, i treća mogućnost. ''Uvijek mi se može ispričati, a ja ću mu kršćanski oprostiti'', zaključio je Zekanović.

Podsjetimo, predsjednik Milanović se danas u Šibeniku žestoko obrušio na Ustavni sud, ministra Banožića, premijera Plenkovića... Milanović je komentirao izjave ministra Marija Banožića o brigadiru pilotu Ivanu Selaku.

"Moram vidjet što je taj bijednik rekao. Selak je jedan od nekoliko ljudi koji je preletio na hrvatsku stranu. Ja bih, valjda, imao nekakve informacije o tome. Prošlo je već 30 godina. Ja ne znam, nisam kao Banožić izašao iz neke lokve. Ja vas pitam je l' to kleveta? On kleveće čovjeka koji je riskirao svoj život", kazao je Milanović.

"On (Banožić) je kriminalac, lopov, govorit ću to svaki dan dok mi DORH ne kaže da je Banožić O.K.", kazao je.

Dodao je da nikada nije i neće utjecati na Ustavni sud. "Oni su opasni za pravni poredak ove zemlje, ovo je razlog za građanski neposluh. To je samo vapaj", kazao je između ostalog što misli o Ustavnom sudu.

