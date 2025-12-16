Zbog murala s HOS-ovim grbom stigla interventna. Oglasila se gradonačelnica: 'Ulica neće voditi grad'

Mural na supetarskom molu u utorak ujutro izazvao je reakcije gotovo svih službi javnog reda i mira. Na lokaciji su bili temeljna policija, komunalni redari, pa i interventna policija. Radi se o muralu kojeg su nacrtali navijači, a na njemu je grb HOS-a i ime poginulog branitelja Jean-Michela Nicoliera. Nastale su komplikacije jer su navijači tvrdili da su za njega dobili dozvolu Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije koja je nadležna za spomenuti mol. Oni 'pak tvrde da nikakav pisani zahtjev nisu dobili, a i da jesu, obavijestili bi jedinicu lokalne samouprave, piše Dalmatinski portal.

Petnaestak dana koliko je mural s imenom branitelja bio tamo, nije bilo reakcija, sve do trenutka dok se preko noći tamu nisu pojavili grb HOS-a i grbovi Vukovara i Škabrnje. 'Nikakvu suglasnost nisu imali. Nakon što su napravili zastavu preko koje je ispisano ime Jean-Michela Nicoliera, što je ostavljeno, preko noći je dodan HOS-ov znak s natpisom ‘Za dom spremni’, kao i dodatni natpisi. Budući da je u komunalnom redu jasno propisano kako grafiti na području grada nisu dopušteni bez prethodne suglasnosti, odlučili smo ukloniti ono što je naknadno dodano uz prvotni grafit', objasnila je Ivana Marković, gradonačelnica Supetra.

Za dodatne natpise navijači nisu imali suglasnost, a za prvotni grafit je ona naknadno izdana. Ipak, na molu su se okupili građani koji su se usprotivili brisanju murala. HOS-ov amblem je na kraju prebrisan, a grbovi Vukovara i Škabrnje ostali su netaknuti, jer su građani u tome spriječili komunalne redare.

Gradonačelnica Supetra pozvala je sugrađane na razum i smirivanje tenzija, a službe da rade svoj posao. 'Ulica neće voditi grad i ništa se neće raditi samoinicijativno. Ovo što se događa preslika je stanja u državi, a za to je odgovoran Andrej Plenković i njegova vlast koja je dopustila da ovakvi pojedinci prolaze uz mlake reakcije iza kojih uvijek slijedi ‘ali’. Zahvaljujem policajcima s Brača na profesionalnoj i smirenoj reakciji te pozivam sve službe da osiguraju provedbu zakona i pravila, a ne da gradom pokušavaju upravljati ljudi u crnom, skriveni iza kapuljača, marama i crnih naočala', poručila je.

Nastavno na priču, Dalmatinski portal doznao je da policija ipak nije imala osnove za postupanje, jer do narušavanja javnog reda i mira nije došlo. ‘Grad Supetar obraća se javnosti, a osobito autorima grafita koji se u posljednje vrijeme pojavljuju na javnim površinama, s ciljem jasnog informiranja o važećim pravilima, ali i poticanja odgovornog i zakonitog umjetničkog izražavanja. Grad Supetar podržava kreativnost, urbanu kulturu i različite oblike vizualnog izražavanja, neovisno o tome radi li se o umjetničkoj, domoljubnoj, navijačkoj ili drugoj tematici. Međutim, svako djelovanje na javnim površinama mora se provoditi u skladu sa zakonom i važećim komunalnim propisima, uz poštovanje zajedničkog prostora i javnog interesa. Grafiti koji su se pojavili na području Vlačice postavljeni su bez prethodno zatražene i odobrene suglasnosti Grada Supetra, što je obveza propisana Odlukom o komunalnom redu Grada Supetra, osobito kada je riječ o prostoru stare gradske jezgre koja je pod dodatnom konzervatorskom zaštitom (članak 40. Odluke o komunalnom redu). Dodatno, za njihovu izradu korišteni su gradski resursi, uključujući električnu energiju, bez ikakvog odobrenja nadležnih službi. Takvo postupanje nije prihvatljivo niti zakonito', piše između ostalog u priopćenju gradonačelnice.

Dodala je i da 'u tom kontekstu, Grad Supetar posebno ističe kako će svi grafiti koji stvaraju podjele, potiču netrpeljivost ili su protivni Ustavu i važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske biti uklonjeni. Istodobno, grafiti s motivom hrvatske zastave koji dostojanstveno obilježavaju žrtvu Jean-Michela Nicoliera, francuskog dragovoljca Domovinskog rata, kao simbol pijeteta i sjećanja, ostat će na mjestima na kojima su oslikani, uz prethodno ishođenu suglasnost Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije, koja je kao takva izdana, ali se ne odnosi na izradu bilo kakvih drugih natpisa, oznaka ili slika. Pozivamo sve koji žele stvarati i ostaviti svoj umjetnički trag u prostoru grada da se obrate nadležnim službama Grada Supetra, predstave svoje ideje i projekte te ih realiziraju na zakonit, otvoren i odgovoran način. Javne površine pripadaju svima i upravo zato zahtijevaju dodatnu razinu odgovornosti. Grad Supetar će dosljedno, ali razumno, štititi javni prostor, poštovati zakon i komunalni red, te istodobno poticati kvalitetne inicijative koje doprinose vizualnom identitetu i kulturnom životu našega grada.’