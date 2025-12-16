FOTO Ovo je zdravstveni djelatnik osumnjičen da je dirao i drogirao maloljetnike

Zbog sumnje da je neprimjereno dirao maloljetnike te im davao drogu na konzumaciju osječko-baranjska policija uhitila je 46-godišnjeg zdravstvenog djelatnika iz Osijeka i privela ga pritvorskom nadzorniku, izvijestila je policija u utorak.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da se u razdoblju od 2016. do 2019. godine u zdravstvenoj ustanovi u Osijeku prema svoja četiri pacijenta, koji su u to vrijeme bili maloljetni, obraćao neprimjerenim riječima, neprimjereno ih dodirivao po tijelu te im davao drogu na konzumaciju, kažu u policiji.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Također je utvrdili su da je od 2018. do 2023. godine davao na konzumaciju drogu punoljetnim osobama, svojim poznanicima, sada 35-godišnjakinji i 35-godišnjaku.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Temeljem naloga osječkog Županijskog suda jučer je obavljena pretraga doma i drugih prostorija na adresi prebivališta, ordinacije te vozila kojima se koristi osumnjičenik.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Tijekom pretrage su, uz ostalo, pronađene 33 plastične vrećice marihuane ukupne težine 213,9 grama, devet prozirnih paketića s 12 tableta droge MDMA ukupne mase 4,53 grama, plastični paketić s 0,69 grama hašiša, pet prozirnih plastičnih vrećica s grumenastom materijom droge MDMA ukupne težine 4,71 grama, šest paketića s bijelom komprimiranom materijom amfetamina težine 3,24 grama te šprica s 0,5 mililitara nepoznatog sadržaja.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Zdravstveni djelatnik je uhićen, a nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Kazneno je prijavljen za povredu djetetovih prava, bludne radnje, omogućavanje trošenja droga te neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, navode u policiji.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
