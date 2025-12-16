Naši Portali
VELIKI LUTRIJSKI DOBITAK

Provjerite listiće: Netko je osvojio veliki iznos na Eurojackpotu!

16.12.2025.
u 21:42

U jubilarnom, 100. krugu Eurojackpota, sreću su donijeli brojevi 12, 22, 28, 30, 31 - 4, 11

U večerašnjem, jubilarnom 100. kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi 12, 22, 28, 30, 31 – 4, 11, što je igraču iz Splita donijelo dobitak u kategoriji 5+1 u visini od 669.842,80 eura, priopćila je Hrvatska lutrija.

Kako se navodi, odigrano je šest kombinacija i za uplaćenih 12,00 eura ostvaren je ovaj veliki dobitak. Sretni dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu u Matoševoj ulici u Splitu.

U ovom kolu glavni dobitak ostao je neosvojen. Sljedeće izvlačenje Eurojackpota zakazano je za petak, 19. prosinca 2025., a glavni dobitak doseže iznos od 30.000.000,00 eura.

