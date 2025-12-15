Naši Portali
VREMENSKI PREOKRET

Magli nema kraja, ali stižu i dobre vijesti za zimu: Evo gdje se ipak nazire bijeli Božić

ARHIVA - Zagreb: Ralice ?iste velike koli?ine snjega na gradskim prometnicama
Luka Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
15.12.2025.
u 22:39

Meteorolozi upozoravaju da su mogući kratkotrajni prodori hladnog zraka, koji bi ponajprije u kontinentalnim krajevima mogli donijeti prave zimske uvjete.

Kao i proteklih dana, dio zemlje i sutra će dan započeti u znaku magle, ponajprije u kontinentalnim krajevima. Dok će se u unutrašnjosti jutarnje temperature spuštati ispod ništice, na krajnjem jugu zemlje očekuje se znatno blaže vrijeme, uz dnevne vrijednosti koje će dosezati i 16 stupnjeva. Na Jadranu pritom mjestimice nije isključena ni kiša.

“Vjetar uglavnom slab, u Gorskom kotaru umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjeren istočni vjetar i jugo, u drugom dijelu dana osobito prema otvorenom moru i jako. Najniža jutarnja temperatura zraka od -4 do 1, na Jadranu od 6 do 11 °C. Najviša dnevna većinom između 2 i 7, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 13 do 16 °C,” navode prognostičari DHMZ-a.

Prema ranijim analizama Državnog hidrometeorološkog zavoda, aktualna zima trebala bi biti toplija od dugogodišnjeg prosjeka. Ipak, stručnjaci upozoravaju da takav trend ne isključuje povremene i kratkotrajne prodore hladnog zraka, koji mogu donijeti prave zimske uvjete, osobito u kontinentalnim krajevima.

Izgledi za bijeli Božić u nizinskim dijelovima Hrvatske i ove su godine skromni, što je posljedica sve izraženijeg zatopljenja tijekom zimskih mjeseci. Snježni pokrivač za blagdane realnije je očekivati u planinskim područjima, dok se ozbiljnije zahlađenje i obilniji snijeg zasad prognoziraju tek nakon Nove godine.

Prognoze norveškog meteorološkog servisa Yr.no za razdoblje uoči Božića također ne donose zimsku idilu. U Zagrebu najavljuju kišu uz temperaturu oko četiri stupnja, dok bi u Splitu moglo biti oborina, ali uz znatno toplije vrijeme i dnevne vrijednosti oko 12 stupnjeva. Slične vremenske prilike očekuju se i u ostalim dijelovima Jadrana.

U Rijeci bi se temperatura trebala zadržavati oko 10 stupnjeva, dok se za Varaždin prognozira oko četiri stupnja uz kišu. Kišovito vrijeme izgledno je i u Slavoniji. Snježne pahulje, prema trenutačnim prognozama, mogli bi vidjeti stanovnici Gospića i Gorskog kotara, kao i na višim predjelima poput Zavižana, Medvednice i Bjelolasice.

temperature snijeg Božić Prognoza Magla

