Pacijent iz Križevaca: U svom domu zdravlja obavio sam u deset dana ono što bih inače čekao šest mjeseci

Umjesto šestomjesečnog čekanja i višekratnog putovanja u bolnicu radi pretraga, stanovnici ruralnih krajeva i otoka zdravstvenu uslugu EKG holtera, holtera tlaka, 12-kanalnog EKG-a i spirometrije zahvaljujući telemedicini sve češće će dobijati u roku od dva tjedna, i to u svom domu zdravlja. Od početka godine do kraja studenog tako je svoj zdravstveni problem riješio 4241 pacijent zahvaljujući projektu Telecordis. Kako to funkcionira, opisao je pacijent Denis Maksić.

- Nakon sistematskog pregleda utvrdili su da mi je povišen krvni tlak. Moja obiteljska doktorica pitala me hoću li pretragu obaviti u Križevcima ili hoću ići u bolnicu u Koprivnicu. Odlučio sam obaviti je doma, u Križevcima, patronažna sestra mi je deset minuta od kuće. Otišao sam tamo, ona mi je sve to pokočala, dala mi tablicu u koju sam 24 sata zapisivao sve promjene koje mi se događaju, znači kad sam bio u prometu, spavao itd. i nakon 24 sata opet sam došao u dom zdravlja i vratio holter. Termin za holter tlaka čekao sam 5 ili šest dana, a kad sam ga vratio, nalaz sam dobio treći dan. Znači, obavio sam u deset dana sve ono za što bih inače čekao šest mjeseci - iznio je Denis Maksić.

- Zahvaljujući projektu Telecordis proširili smo telemedicinsku mrežu na novih 40 centara na razini primarne zdravstvene zaštite i četiri centra pri KBC-ovima kako bismo pacijentima osigurali dostupnost specijalističke kardiološke i pulmološke dijagnostičke usluge na 'kućnom pragu', odnosno u njihovim lokalnim domovima zdravlja - rekao je ministar Vili Beroš predstavljajući rezultate projekta koji unapređuje primarnu zdravstvenu zaštitu, ubrzava proces dijagnosticiranja, smanjuje liste čekanja i povećava učinkovitost liječnika. Telecordis vrijedan 688 tisuća eura dio je paketa reformi i investicija koje se financiraju nepovratnim sredstvima u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), a provodi ga Hrvatski zavod za hitnu medicinu (HZHM).

U okviru projekta, na 40 ispostava domova zdravlja postavljena je medicinska i računalna oprema, čime su te lokacije postale telemedicinski pristupni centri u kojima građani mogu dobiti specijalističku medicinsku uslugu, bez potrebe odlaska u bolnicu. Nalaze im očitavaju specijalisti iz Poliklinike "Srčana" iz Zagreba, KBC-ova Osijek, Rijeka i Split te KB Dubrava, koje je HZHM prethodno opremio informatičkom opremom i programskom podrškom za specijalističko očitanje medicinskih nalaza na daljinu.

- Ako zdravstvenu usčugu pružimo na kućnom pragu, smanjimo čekanje i specijalistiku dovedemo u domove zdravlja, doprinijet ćemo smanjenju smrtnosti i povećanju životnog vijeka naših stanovnika, a želimo ga produljiti bar do prosjeka EU - rekla je prim. Maja Grba Bujević, ravnateljica HZMH-a, podsjetivši da su kardiovaskularne bolesti uzrok za 39% smrti u RH.

Zavod za hitnu krenuo je s pilot-projektom telemedicine 2020. godine opremivši 18 centara pa ih je sada 58. Proračunom se projekt planira proširiti s još 34 nove lokacije pristupnih centara i dva specijalistička centra, kako bi do kraja 2024. pokrili cijelu Hrvatsku.

- Ljudi se lako naviknu na dobre stvari pa tako i naši pacijenti koji sada brzo dobiju očitanja i nemaju troškove puta u bolnicu - potvrdila je dobre reakcije s terena Martina Horvat, medicinska sestra iz DZ Koprivničko-križevačke županije, gdje su u ovoj godini tako obradili 225 pacijenata, uglavnom kardioloških, u dobi između 40 i 60 godina, no primjećuju, rekla je sestra Martina, sve više mlađih pacijenata s povišenim vrijednostima pa su tako imali i mladića rođenog 1997. godine.

