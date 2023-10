Nobelovu nagradu za medicinu dobili su Karikó i Weissman za razvoj cjepiva protiv Covid-19

Ovogodišnja sezona Nobelovih nagrada započinje objavom nagrade za medicinu, prve od šest kategorija. Nobelovu nagradu za medicinu dobili su Katalin Karikó i Drew Weissman za njihova otkrića u vezi s modifikacijama nukleozidnih baza koje su omogućile razvoj učinkovitih mRNA cjepiva protiv COVID-19.

The 2023 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Katalin Karikó and Drew Weissman for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19. pic.twitter.com/Y62uJDlNMj