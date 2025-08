Ovo je taktika Rusa koju mnogi na Zapadu još nisu shvatili? Vojni stručnjak: 'Za nas je takav pristup nezamisliv'

Rusi masovno udaraju po Ukrajini, a kako se čini ruski vođa Vladimir Putin nema namjeru odustati. Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je pooštrio svoju prijetnju uvođenjem sankcija Rusiji zbog rata u Ukrajini. Kazao je da će uvesti sankcije iako rok koji je ovog tjedna dao Moskvi da se ozbiljno uključi u prekid vatre još nije istekao. Trump je rekao da ponovno šalje svog posebnog izaslanika Stevea Witkoffa u Rusiju, ali posljednji posjet Witkoffa, također investitora u nekretnine, Putinu pokazao se bezuspješnim. A na bojišnici se vode krvave borbe. Masovni napadi na sve dijelove Ukrajine se intenziviraju. U masovnom zračnom napadu na Kijev tijekom noći 31. srpnja korišteni su ruski dronovi tipa Shahed s raketnim pogonom, prema izvješću TSN-a koje se poziva na ministra unutarnjih poslova Ihora Klimenka. "Preliminarni podaci ukazuju na upotrebu dronova tipa Shahed s raketnim pogonom, koji su višestruko ciljali civilnu i komunalnu infrastrukturu u Ukrajini i Kijevu", izjavio je. Klimenko je napomenuo da stručnjaci još procjenjuju točan broj upotrijebljenih dronova s raketnim pogonom. Lokalne vlasti izvijestile su da je u baražnoj vatri smrtno stradalo najmanje četrnaest osoba, uključujući djecu, dok je 135 ozlijeđeno. Predsjednik Volodimir Zelenski objavio je da su ruske snage u napadu lansirale više od 300 dronova i osam raketa na Kijev i druge ukrajinske regije. Dronovi tipa Shahed - ruska verzija poznata kao Geran-2 - postali su ključno oružje u ruskom arsenalu zbog sposobnosti nošenja velikih bojevih glava. Gerani, često obojeni u crno radi smanjene vidljivosti noću, mogu preći udaljenost od oko 2500 kilometara i doseći brzinu do 180 kilometara na sat, što je usporedivo s performansama i dizajnom njihovih iranskih pandana, prema podacima ukrajinske vojne obavještajne službe, piše Kyiv Independent. Od kraja 2022. godine povećana je uporaba ovih dronova, omogućujući Rusiji izvođenje napada dugog dometa uz manje troškove u usporedbi s konvencionalnim raketama. Rusija je nastavila s modifikacijama i modernizacijom dronova tipa Shahed, a prvi dron s mlaznim pogonom oboren je u siječnju 2024.

Austrijski pukovnik Markus Reisner u svojoj analizi za "n-tv" kazao je da ruske snage nadiru prema ukrajinskom gradu Pokrovsku. "Ukrajinske trupe na tom području su iscrpljene i znatno prorijeđene", dodao je. U Donbasu, ruski zapovjednici nastavljaju svoju ofenzivu, prijeteći okruženjem pet gradova: Kupjanska, Siverska, Kostjantinivke, Pokrovska i Novopavlivke. "Posebice sjeveroistočno od Pokrovska, Rusi kontinuirano proširuju svoj teritorij", kazao je. Linija fronte ovdje značajno nadvisuje okolno područje, što predstavlja ozbiljnu prijetnju braniteljima grada. Austrijski časnik kaže da napadi dolaze iz više smjerova, s bokova i iz dubine, s ciljem nadvladavanja neprijatelja i prekidanja opskrbnih linija. "Ovo je temeljno načelo koje Rusi primjenjuju već godinama. Iako se čini da traje vječnost, rezultati postaju vidljivi nakon dva do četiri mjeseca," objašnjava Reisner. On također ukazuje na neugodnu istinu: "Gledamo kartu i mislimo da se ne događa mnogo. No, kada promatramo liniju fronte u ubrzanom prikazu od prošlog ljeta do danas, postaje jasno koliko je ruski napredak zapravo značajan. Ruski teritorijalni dobici se akumuliraju, dok se broj ukrajinskih vojnika smanjuje", poručio je. Svaki izlazak iz zaklona nosi rizik od brzog otkrivanja neprijateljskim dronovima. "Situacijska svijest obje strane je gotovo potpuna," napominje Reisner. Velike rotacije trupa su rijetke, uglavnom se šalju mali odredi ili čak pojedinačni vojnici pješice na frontu i s nje. "Dok se možete kretati vlastitim nogama, to funkcionira relativno dobro, barem dok dronovi ne identificiraju malu skupinu - što se obično dogodi unutar deset do petnaest minuta," objašnjava. Ovo čini evakuaciju ranjenika izuzetno teškom i opasnom. Ukrajinci sve više koriste bespilotne sustave, poput bespilotnih kopnenih vozila (UGV) ili kopnenih robota, kojima se može upravljati s sigurne udaljenosti. "Nakon brzog istovara, ranjenik se smješta na robota koji se zatim vraća. Međutim, ako se robot u pokretu otkrije, ranjenik ima male šanse za zaštitu. Napad na transport ranjenika je, usput rečeno, jasno kršenje međunarodnog prava," upozorava vojni povjesničar. Reisner zaključuje da ovo pokazuje koliko se priroda rata radikalno promijenila: "Mnogi na Zapadu to još nisu shvatili." Dok se na Zapadu ofenzive i dalje povezuju s velikim, mehaniziranim napredovanjima, rat u Ukrajini danas ima "potpuno drugačiji karakter". Cilj je iscrpiti neprijatelja s tisuću malih uboda: "To je ruska teorija pobjede. Teritorijalni dobici su mali, gubici su veliki, ali to je način da se dugoročno postignu teritorijalni uspjesi"

Prema najnovijim podacima MediaZone, najmanje 119.154 Rusa je izgubilo život u Putinovim osvajačkim planovima, a stvarni broj žrtava vjerojatno je znatno veći. "Za nas je takav pristup nezamisliv; za Ruse je to sredstvo za postizanje njihovih ciljeva", zključio je Reisner.