Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 125
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
 
UŽIVO
Hrvatska nakon drame srušila Island i osvojila broncu na Europskom prvenstvu!
FOTO Danski navijači otvoreno navijali protiv Hrvatske, naši ih pokušavali nadglasati
Hrvatska je napravila čudo! Ovo je malo tko očekivao, ali smo ostali čvrsti do kraja
Novi uspjeh znači i novo slavlje: Evo kada će se održati doček brončanih rukometaša
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEDUGO NAKON NAJAVE NOVIH MIROVNIH PREGOVORA

Rusija nastavlja s nemilosrdnim napadima: Strašan udar ubio 15 osoba

Foto: Ukrajinska hitna služba
1/4
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
01.02.2026.
u 18:39

Napad je uslijedio nakon što je Rusija tijekom noći lansirala 90 jurišnih dronova, od kojih je 14 pogodilo devet lokacija, priopćilo je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo

Najmanje 15 osoba poginulo je, a još sedam je ranjeno nakon što je ruski dron u nedjelju pogodio autobus u jugoistočnoj ukrajinskoj Dnjepropetrovskoj oblasti, priopćile su vlasti. Najveća ukrajinska privatna energetska tvrtka DTEK objavila je da je Moskva pokrenula 'veliki napad' na rudnike DTEK-a u Dnjepropetrovskoj oblasti. U jednom od udara pogođen je autobus koji je prevozio rudare nakon završetka njihove smjene, javlja CNN.

'U ovom trenutku poznato je da je poginulo 15 rudara. Prema preliminarnim informacijama, još sedam rudara je ranjeno', priopćio je DTEK. Smrtonosni napad u okrugu Pavlohrad u Dnjepropetrovskoj oblasti potvrdio je i regionalni guverner Oleksandr Ganzha.

Udar je izazvao požar, koji je u međuvremenu ugašen, izvijestila je Državna služba za izvanredne situacije Ukrajine. Ukrajinski ministar energetike Denys Shmyhal napad je nazvao 'ciničnim i namjernim napadom na radnike energetskog sektora, te poručio da će 'neprijatelj odgovarati za ove zločine', objavio je na Telegramu.

Napad je uslijedio nakon što je Rusija tijekom noći lansirala 90 jurišnih dronova, od kojih je 14 pogodilo devet lokacija, priopćilo je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo. Regionalni guverner Dnjepropetrovske oblasti Oleksandr Hanzha ranije je izjavio da su u noćnom napadu u Dnipru poginuli i jedna žena, te jedan muškarac.

Rusko granatiranje pogodilo je i središte Hersona na jugu Ukrajine, pri čemu je teško ranjena 59-godišnja žena, objavila je gradska vojna uprava u objavi na Facebooku. Osim toga, dron je pogodio i rodilište u južnom gradu Zaporižju, priopćila je ukrajinska služba za izvanredne situacije. U napadu su ozlijeđene tri žene, a izbio je i požar u prijemnom dijelu ginekologije, koji je kasnije ugašen. Čelnik regionalne administracije Ivan Fedorov naknadno je izjavio da se broj ozlijeđenih povećao na šest.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su njihove snage, koristeći operativno-taktičko zrakoplovstvo, jurišne dronove, raketne snage i topništvo, gađale prometnu infrastrukturu koju koriste ukrajinske snage. Također je navedeno da je ruska protuzračna obrana oborila 21 ukrajinski dron iznad jugozapadne i zapadne Rusije, bez spominjanja eventualnih žrtava ili materijalne štete, javlja Sky news.

Podsjećamo, sve ovo događa se nedugo nakon što je Volodimir Zelenski ranije u nedjelju najavio da sljedeći tjedan idu u nove mirovne pregovore između Moskve i Kijeva, koji bi se trebali održati u srijedu i četvrtak.
Ključne riječi
dronovi Rusija novi napad Ukrajina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Premium sadržaj
Video sadržaj
SLOM TREĆEG REICHA KOD STALJINGRADA

Prvi njemački feldmaršal koji se, umjesto očekivanog samoubojstva, odlučio predati zabio je posljednji čavao u lijes 6. armije i Trećeg Reicha

Put do ledenog obruča, poznatog kao 'Staljingradski kotao', bio je popločan nevjerojatnom brutalnošću, strateškim zabludama i fanatičnom upornošću dvojice diktatora, Adolfa Hitlera i Josifa Staljina, koji su grad pretvorili u klaonicu epskih razmjera. U zoru, 31. siječnja 1943. godine, u podrumu razrušene robne kuće Univermag, odigrala se završna scena te najveće i najkrvavije bitke u povijesti čovječanstva – potpuno iscrpljen, bolestan i slomljen svježe promaknuti njemački feldmaršal, Friedrich Paulus, predao se sovjetskim snagama, čime je ušao u povijest kao prvi njemački feldmaršal koji je pao u zarobljeništvo. Njegov čin nije označio samo kraj Šeste armije u Staljingradu, nego i početak kraja čitavog Trećeg Reicha, a u tom jednom prizoru, koji je postao ključna prekretnica Drugog svjetskog rata, bila je sažeta sva tragedija i katastrofa njemačkog pohoda na Istok.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!