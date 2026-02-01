Rusija nastavlja s nemilosrdnim napadima: Strašan udar ubio 15 osoba

Najmanje 15 osoba poginulo je, a još sedam je ranjeno nakon što je ruski dron u nedjelju pogodio autobus u jugoistočnoj ukrajinskoj Dnjepropetrovskoj oblasti, priopćile su vlasti. Najveća ukrajinska privatna energetska tvrtka DTEK objavila je da je Moskva pokrenula 'veliki napad' na rudnike DTEK-a u Dnjepropetrovskoj oblasti. U jednom od udara pogođen je autobus koji je prevozio rudare nakon završetka njihove smjene, javlja CNN.
'U ovom trenutku poznato je da je poginulo 15 rudara. Prema preliminarnim informacijama, još sedam rudara je ranjeno', priopćio je DTEK. Smrtonosni napad u okrugu Pavlohrad u Dnjepropetrovskoj oblasti potvrdio je i regionalni guverner Oleksandr Ganzha.
Udar je izazvao požar, koji je u međuvremenu ugašen, izvijestila je Državna služba za izvanredne situacije Ukrajine. Ukrajinski ministar energetike Denys Shmyhal napad je nazvao 'ciničnim i namjernim napadom na radnike energetskog sektora, te poručio da će 'neprijatelj odgovarati za ove zločine', objavio je na Telegramu.
Napad je uslijedio nakon što je Rusija tijekom noći lansirala 90 jurišnih dronova, od kojih je 14 pogodilo devet lokacija, priopćilo je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo. Regionalni guverner Dnjepropetrovske oblasti Oleksandr Hanzha ranije je izjavio da su u noćnom napadu u Dnipru poginuli i jedna žena, te jedan muškarac.
Russian drones struck a maternity ward in Zaporizhzhia, injuring three women. Putin continues his war against civilians contrary to peace efforts. Only strength can force him to end his aggression and terror. There must be no pauses in pressure on Moscow and support for Ukraine. pic.twitter.com/AP6EPOCKp4— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 1, 2026
Rusko granatiranje pogodilo je i središte Hersona na jugu Ukrajine, pri čemu je teško ranjena 59-godišnja žena, objavila je gradska vojna uprava u objavi na Facebooku. Osim toga, dron je pogodio i rodilište u južnom gradu Zaporižju, priopćila je ukrajinska služba za izvanredne situacije. U napadu su ozlijeđene tri žene, a izbio je i požar u prijemnom dijelu ginekologije, koji je kasnije ugašen. Čelnik regionalne administracije Ivan Fedorov naknadno je izjavio da se broj ozlijeđenih povećao na šest.
Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su njihove snage, koristeći operativno-taktičko zrakoplovstvo, jurišne dronove, raketne snage i topništvo, gađale prometnu infrastrukturu koju koriste ukrajinske snage. Također je navedeno da je ruska protuzračna obrana oborila 21 ukrajinski dron iznad jugozapadne i zapadne Rusije, bez spominjanja eventualnih žrtava ili materijalne štete, javlja Sky news.
Podsjećamo, sve ovo događa se nedugo nakon što je Volodimir Zelenski ranije u nedjelju najavio da sljedeći tjedan idu u nove mirovne pregovore između Moskve i Kijeva, koji bi se trebali održati u srijedu i četvrtak.