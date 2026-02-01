Rusija nastavlja s nemilosrdnim napadima: Strašan udar ubio 15 osoba

Najmanje 15 osoba poginulo je, a još sedam je ranjeno nakon što je ruski dron u nedjelju pogodio autobus u jugoistočnoj ukrajinskoj Dnjepropetrovskoj oblasti, priopćile su vlasti. Najveća ukrajinska privatna energetska tvrtka DTEK objavila je da je Moskva pokrenula 'veliki napad' na rudnike DTEK-a u Dnjepropetrovskoj oblasti. U jednom od udara pogođen je autobus koji je prevozio rudare nakon završetka njihove smjene, javlja CNN.

'U ovom trenutku poznato je da je poginulo 15 rudara. Prema preliminarnim informacijama, još sedam rudara je ranjeno', priopćio je DTEK. Smrtonosni napad u okrugu Pavlohrad u Dnjepropetrovskoj oblasti potvrdio je i regionalni guverner Oleksandr Ganzha.

Udar je izazvao požar, koji je u međuvremenu ugašen, izvijestila je Državna služba za izvanredne situacije Ukrajine. Ukrajinski ministar energetike Denys Shmyhal napad je nazvao 'ciničnim i namjernim napadom na radnike energetskog sektora, te poručio da će 'neprijatelj odgovarati za ove zločine', objavio je na Telegramu.