Otkriveno što stoji u Epsteinovoj oporuci. Potpisao ju je dva dana prije smrti

U posljednjim satima života pokušao je razdijeliti bogatstvo teško stotine milijuna dolara – milijune za djevojku, luksuzne vile, privatni otok i dijamantni prsten kakav se viđa samo u filmovima. Novi detalji oporuke otkrivaju kako je Jeffrey Epstein, svega dva dana prije smrti, planirao raspodijeliti svoje carstvo nekretnina i novca, piše Daily Mail. Osramoćeni financijer, optužen za trgovinu maloljetnicama u svrhu seksualnog iskorištavanja, iza sebe je ostavio imovinu procijenjenu na oko 288 milijuna dolara. Prema dokumentima, želio je da se njegovo bogatstvo i međunarodne nekretnine podijele na najmanje 44 korisnika.

Oporuku je sastavio 8. kolovoza 2019., samo dva dana prije nego što je pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji u New Yorku, gdje je čekao suđenje. Dokument je potpisao njegov dugogodišnji odvjetnik Darren Indyke nekoliko dana nakon smrti. No umjesto da milijuni odmah budu isplaćeni nasljednicima, cjelokupna imovina prebačena je u poseban fond iz kojeg se godinama isplaćuju odštete žrtvama te pokrivaju porezi i sudski troškovi. Od početnog iznosa danas je, prema računima, ostalo oko 127 milijuna dolara. Posebno se izdvaja plan prema kojem je svojoj partnerici Karini Šuliak namjeravao ostaviti čak 50 milijuna dolara. Uz novac, trebao joj je pripasti i zloglasni privatni otok Little Saint James, imanje Zorro Ranch, gradska kuća u New Yorku te nekretnine u Parizu i na Floridi. U oporuci se spominje i dijamantni prsten od 33 karata, obrubljen bagetnim dijamantima, uz rukom dopisanu napomenu da je „namijenjen za brak“.

Velike iznose planirao je dodijeliti i svojim najbližim suradnicima. Odvjetniku Indykeu namijenio je 50 milijuna dolara, računovođi Richardu Kahnu 25 milijuna, dok bi 10 milijuna dobila i njegova dugogodišnja suradnica Ghislaine Maxwell, danas u zatvoru zbog trgovine ljudima. Među potencijalnim korisnicima spominju se i brat Mark Epstein te pilot Larry Visoski. Šuliak je, prema zapisima, bila posljednja osoba koja je s Epsteinom razgovarala telefonom prije njegove smrti. Posjetila ga je i u pritvorskoj jedinici te je s njim putovala privatnim zrakoplovom neposredno prije njegova uhićenja. Navodno je godinama bila dio njegova najužeg kruga, a strani mediji navode kako joj je financijski pomagao i u privatnom životu, uključujući skupo liječenje članova obitelji i kupnju nekretnina.