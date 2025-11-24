Opet odgođen postupak protiv bivšeg informatičara MUP-a

Ni iz drugog pokušaja na zagrebačkom Županijskom sudu nije se održala sjednica optužnog vijeća u slučaju Damira Ostermana, bivšeg glavnog informatičara MUP-a. I ovaj su put razlog odgode neuredne dostave. Osim Ostermana, još su optuženi Mario Frlan, bivši djelatnik Protuobavještajne agencije (POA), Siniša Patačko, privatni istražitelj, Dinko Palac i Patačkova tvrtka. USKOK ih u operaciji Admin tereti za zloporabu položaja i ovlasti, poticanje na zloporabu položaja i ovlasti te primanje i davanje mita. USKOK Ostermana tereti da je od veljače 2019. do lipnja 2022. koristio svoj položaj unutar MUP-a kako bi u više navrata neovlašteno pristupao bazama i evidencijama MUP-a. Činio je to na zahtjev Frlana, Palca i ostalih kako bi provjerio protiv kojih se osoba i zašto provode kriminalistička istraživanja, primjenjuju posebne dokazne radnje ili traže izlisti telekomunikacijskog prometa. USKOK navodi da je to činio iako nije bio zadužen za provođenje kriminalističkih istraživanja, zbog čega nisu postojali razlozi zbog kojih bi trebao provjeravati sadržaj pojedinih predmeta i provedenih policijskih radnji.

Nakon što je imao uvid u spomenute podatke, činio ih je dostupnim neovlaštenim osobama kojima je cilj bio da te i s njima povezane osobe onemoguće uspješno provođenje kriminalističkih istraživanja ili da saznaju kako se odvijaju istraživanja po njihovim kaznenim prijavama. Ostermana se tereti i da je na sličan način postupao kako bi omeo kriminalističko istraživanje koje bi eventualno bilo pokrenuto protiv njega. USKOK Ostermana tereti i da je od veljače 2020. do svibnja 2021. preko Frlana sa Sinišom Patačko dogovorio da će poduzeti sve što je potrebno kako bi Patačkova tvrtka bila izabrana u postupku javne nabave suvremene informatičke opreme. Zauzvrat mu je Patačko trebao dati određenu novčanu nagradu. Tereti ga se i da je odredio visinu vrijednosti javne nabave pa je Patačkova tvrtka nakon toga kao jedini ponuditelj dobila posao vrijedan 133.505 eura bez PDV-a. Patačka USKOK tereti da je potom preko svoje tvrtke na račune tvrtki povezanih s Ostermanom i Frlanom isplatio ukupno 67.170 eura. USKOK navodi da je takvim postupanjem proračun EU oštećen za 62.972 eura, a proračun RH za 4198 eura.