Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 116
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
ZAVRŠILI U REMETINCU

Svjedokinja ih upozoravala da ne smiju cjepkati javnu nabavu, a Kristina Bosak joj rekla: Radi što ti ravnatelj kaže!

VL
Autor
Ivana Jakelić
22.11.2025.
u 18:00

Što se pak tiče njegovih suoptuženika -  Radoslava Rodića, Stevice Soldata, Nikole Domitrovića i Željka Krnetića, sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odbio je prijedlog USKOK-a da im se odredi istražni zatvor.

Radi onako kako ti kaže ravnatelj. Bio je to, kako se sumnja, "savjet" Kristine Bosak, glavne sestre Klinike za psihijatrijske bolesti Sveti Ivan, svjedokinji koja je mjesecima nju i Vladimira Grošića, bivšeg ravnatelja Klinike za psihijatriju upozoravala da ne smiju cjepkati javnu nabavu. No usprkos tome, Kristina Bosak i Grošić su to, kako se sumnja, činili i zbog toga su se sada našli u pravnim problemima, koji su na koncu završili njihovim uhićenjem i pritvaranjem. Njih je dvoje završilo u i Remetincu nakon što je sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu prihvatio prijedlog USKOK-a da im se odredi istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke.

Ključne riječi
Zagreb pranje novca Klinika za psihijatriju Sveti Ivan USKOK Kristina Bosak Vladimir Grošić

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Miloradova pudlica
Miloradova pudlica
18:10 22.11.2025.

Ja mislio da su ovi možemovci neke poštenjačine, a kad ono gdje dođu tu pljačkaju sve po redu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja