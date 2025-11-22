Svjedokinja ih upozoravala da ne smiju cjepkati javnu nabavu, a Kristina Bosak joj rekla: Radi što ti ravnatelj kaže!

Radi onako kako ti kaže ravnatelj. Bio je to, kako se sumnja, "savjet" Kristine Bosak, glavne sestre Klinike za psihijatrijske bolesti Sveti Ivan, svjedokinji koja je mjesecima nju i Vladimira Grošića, bivšeg ravnatelja Klinike za psihijatriju upozoravala da ne smiju cjepkati javnu nabavu. No usprkos tome, Kristina Bosak i Grošić su to, kako se sumnja, činili i zbog toga su se sada našli u pravnim problemima, koji su na koncu završili njihovim uhićenjem i pritvaranjem. Njih je dvoje završilo u i Remetincu nakon što je sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu prihvatio prijedlog USKOK-a da im se odredi istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke.