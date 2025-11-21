Grošiću određen istražni zatvor: 'Ne osjeća se krivim ali osjeća se loše zbog činjenice da mu se to događa'

Vladimir Grošić, bivši ravnatelj Klinike za psihijatriju Sveti Ivan, doveden je danas pred suca istrage Županijskog suda koji mu je odredio istražni zatvor.

- Mom klijentu je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Ne osjeća se krivim ali osjeća se loše zbog činjenice da mu se to događa, dva duga dana su iza njega. Predloženo je 15 svjedoka, zaposlenika klinike na koje bi on teoretski mogao utjecati jer rade u njegovoj klinici. Istražni zatvor je određen samo doktoru Grošiću i glavnoj sestri, ostali su pušteni da se brane sa slobode - rekao je Rafael Krešić odvjetnik doktora Grošića.

Grošića i druge sumnjiči se za zloporabe položaja i ovlasti, poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti, pomaganje u zlouporabi položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, poticanje na nezakonito pogodovanje, pomaganje u nezakonitom pogodovanju, primanje i davanja mita te pranja novca. Osim Grošića, osumnjičena je je i Kristina Bosak, glavna medicinska sestra Klinike, poduzetnik Radoslav Rodić te vlasnici pojedinih tvrtki koje su, po stavu, USKOK-a, "pomagale" Grošiću, Kristini Bosak i Rodiću u malverzacijama s postupcima javne nabave prilikom adaptacije bolnice. Među osumnjičenicima su i Nikola Domitrović, bivši županijski vijećnik SDP-a Sisačko - moslavačke županije, Željko Krnetić, Danijel Korpar, Josip Brombauer i Stevica Soldat.

