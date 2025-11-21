Naši Portali
'PREDLOŽENO JE 15 SVJEDOKA'

Grošiću određen istražni zatvor: 'Ne osjeća se krivim ali osjeća se loše zbog činjenice da mu se to događa'

Zagreb: Vladimir Grošić doveden u USKOK na ispitivanje
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
21.11.2025.
u 18:07

Grošića i druge sumnjiči se za zloporabe položaja i ovlasti, poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti, pomaganje u zlouporabi položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, poticanje na nezakonito pogodovanje, pomaganje u nezakonitom pogodovanju, primanje i davanja mita te pranja novca.

Vladimir Grošić, bivši ravnatelj Klinike za psihijatriju Sveti Ivan, doveden je danas pred suca istrage Županijskog suda koji mu je odredio istražni zatvor.

- Mom klijentu je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke.  Ne osjeća se krivim ali osjeća se loše zbog činjenice da mu se to događa, dva duga dana su iza njega. Predloženo je 15 svjedoka, zaposlenika klinike na koje bi on teoretski mogao utjecati jer rade u njegovoj klinici. Istražni zatvor je određen samo doktoru Grošiću i glavnoj sestri, ostali su pušteni da se brane sa slobode - rekao je Rafael Krešić odvjetnik doktora Grošića.

Grošića i druge sumnjiči se za zloporabe položaja i ovlasti, poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti, pomaganje u zlouporabi položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, poticanje na nezakonito pogodovanje, pomaganje u nezakonitom pogodovanju, primanje i davanja mita te pranja novca. Osim Grošića, osumnjičena je je i Kristina Bosak, glavna medicinska sestra Klinike, poduzetnik Radoslav Rodić te vlasnici pojedinih tvrtki koje su, po stavu, USKOK-a, "pomagale" Grošiću, Kristini Bosak i Rodiću u malverzacijama s postupcima javne nabave prilikom adaptacije bolnice. Među osumnjičenicima su i Nikola Domitrović, bivši županijski vijećnik SDP-a Sisačko - moslavačke županije, Željko Krnetić, Danijel Korpar, Josip Brombauer i Stevica Soldat.

Više detalja o ovom slučaju pročitajte OVDJE.

Grošića sumnjiče da je odobravao fiktivna plaćanja, glavnu sestru da je dobila 55.890 eura, a Rodića i Domitrovića da su kupovali nekretnine
Zagreb: Vladimir Grošić doveden u USKOK na ispitivanje
1/4
USKOK Vladimir Grošić

Uhićenje Nenada Petraka
EUROPOL GA SMATRA JEDNIM OD VOĐA BALKANSKOG KARTELA

Nenad Petrak je godinama živio ispod radara. Jedna pucnjava je razotkrila da organizira krijumčarenje tona droge. Sada mu je potvrđena optužnica

"Skiper je tražio milijun eura za 900 kg. To je džabe. Jedan milijun nije ništa za takav posao, još 10 posto na 900 kilograma za preuzimanje droge od skipera... Samo neka prođe ovaj posao, pa drugu godinu idemo mi samostalno u to jer mi nije potrebna trenutno potrebna nervoza", rekao je Petrak Brkiću

