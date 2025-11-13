Od 83 tisuće do milijun: povijest manipulacija brojem žrtava Jasenovca i političkih mitova koji ne jenjavaju

U Javnoj ustanovi Spomen područje (JUSP) Jasenovac nalazi se poimenični popis žrtava Koncentracijskog logora Jasenovac, koji, kao i svi do sada objavljeni popisi žrtava jasenovačkih logora, nije konačan niti potpun, ali postoji, napominju u JUSP-u, mogućnost dopunjavanja podataka i ispravljanja eventualnih pogrešaka.



"Svako ime jest osoba s identitetom žrtve koju otimamo zaboravu, kako se zločin koji je učinjen u 1.337 dana postojanja ustaškog logora Jasenovac više nikada i nigdje ne bi ponovio. Od ustaša nazivan sabirnim i radnim logorom, koncentracijski logor Jasenovac s logorima u Bročicama, Krapju, Jasenovcu i Staroj Gradiški, brojnim logorskim ekonomijama u prisilno raseljenim selima te mnogobrojnim stratištima s obje strane rijeka Save i Une, od kolovoza 1941. do 22. travnja 1945. bio je logor smrti u kojem su ubijani muškarci, žene i djeca zbog svoje vjerske, nacionalne ili ideološke pripadnosti. Jasenovački stradalnici nisu samo brojevi. Oni su djeca, muškarci i žene sa svojim imenima i osobnim životnim pričama", ističu u JUSP Jasenovac i pojašnjavaju da su do imena 83.145 žrtava došli koristeći više stotina različitih izvora, od knjiga, dokumenata i fotografija do izjava rodbine i prijatelja jasenovačkih žrtava, terenskih istraživanja i fotografiranja spomenika žrtava fašističkog terora.