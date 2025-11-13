U Javnoj ustanovi Spomen područje (JUSP) Jasenovac nalazi se poimenični popis žrtava Koncentracijskog logora Jasenovac, koji, kao i svi do sada objavljeni popisi žrtava jasenovačkih logora, nije konačan niti potpun, ali postoji, napominju u JUSP-u, mogućnost dopunjavanja podataka i ispravljanja eventualnih pogrešaka.
"Svako ime jest osoba s identitetom žrtve koju otimamo zaboravu, kako se zločin koji je učinjen u 1.337 dana postojanja ustaškog logora Jasenovac više nikada i nigdje ne bi ponovio. Od ustaša nazivan sabirnim i radnim logorom, koncentracijski logor Jasenovac s logorima u Bročicama, Krapju, Jasenovcu i Staroj Gradiški, brojnim logorskim ekonomijama u prisilno raseljenim selima te mnogobrojnim stratištima s obje strane rijeka Save i Une, od kolovoza 1941. do 22. travnja 1945. bio je logor smrti u kojem su ubijani muškarci, žene i djeca zbog svoje vjerske, nacionalne ili ideološke pripadnosti. Jasenovački stradalnici nisu samo brojevi. Oni su djeca, muškarci i žene sa svojim imenima i osobnim životnim pričama", ističu u JUSP Jasenovac i pojašnjavaju da su do imena 83.145 žrtava došli koristeći više stotina različitih izvora, od knjiga, dokumenata i fotografija do izjava rodbine i prijatelja jasenovačkih žrtava, terenskih istraživanja i fotografiranja spomenika žrtava fašističkog terora.
Od 83 tisuće do milijun: povijest manipulacija brojem žrtava Jasenovca i političkih mitova koji ne jenjavaju
„Bez sustavnih znanstvenih istraživanja, koja ni do danas nisu provedena, nije moguće precizno utvrditi broj stradalih u logoru Jasenovac, pa su navodi i tvrdnje o približno 100 tisuća žrtava neutemeljeni i nevjerodostojni“, ističe povjesničar Vladimir Geiger u svom članku. S druge strane, dodaje, srpska se strana i dalje drži jugoslavenske komunističke konstrukcije i enciklopedijski potvrđene brojke od 700 tisuća žrtava logora Jasenovac.
Istraživanje se ne radi na način da netko za potrebe izrade popisa stradalih prepiše telefonski imenik i onda ponudi drugima da "pronalaze greške". Apsolutno svi popisi stradalih u Jasenovcu su propaganda komunističke tvornice laži i svi su nastali jedan iz drugog, i ako je prvi popis od 700 tisuća stradalih bio jugokomunistička laž, onda su i svi njegovi derivati jugokomunistička laž. Te sve popise treba negdje zataknuti i napraviti novi popis utemeljen na stvarnim izvorima i dokazima, a svaka eventualna žrtva mora prethodno postojati i u matičnim knjigama rođenih/vjenčanih.
te enormne napuhane brojke odavno su demantirane jer je ondašnja komunistička vlast imala za cilj prikazati što više žrtava od strane bivšeg režima...daleko od toga da Jasenovac nije bio logor i mjesto užasa gdje je vjerojatno stradalo više desetaka tisuća ljudi, ali sasvim sigurno ne stotine tisuća kako se napuhavao broj zbog potreba politike. Da ne bude sumnji, svaka osoba tamo ubijena je previše, ali istina je bitna u prvom redu radi pijeteta prema žrtvama, a ne radi branjenja egzekutora
Tamo sigurno nije bilo bajno. I Goldstein je priznao da su djeca koja su umrla u ZG na popisu. Kad bi se moglo realno dokazati koliko je stvarno bilo. Pa bilo to 2000 i 100 000. Čini mi se da ljevičarima ne odgovara prebrojavanje. Kako se mogu naći kosti oko Macelja i ostalih mjesta a kod Jasenovca ne?