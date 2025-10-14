Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 15
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
IZMJENE ZAKONA

Kod legalizacije više nema rokova, ali postoji caka: Odnosi se isključivo na ove objekte

Autor
Mateja Šobak
14.10.2025.
u 06:04

Ako je objekt na kulturnom dobru, vodnom području ili unutar planiranog infrastrukturnog koridora, od njegove legalizacije – ništa

Ako planirate legalizirati svoj objekt, evo što trebate znati. Najvažnija je novost to da više nema rokova. Zahtjev za legalizaciju moći ćete podnijeti kad god budete spremni, ali postoji jedan ključan uvjet: objekt mora biti sagrađen prije 21. lipnja 2011. godine. Postupak ide putem sustava eDozvola. Dakle, sve digitalno, bez hodanja od šaltera do šaltera. Plaća se i naknada za zadržavanje zgrade u prostoru, a njezin će novi iznos Vlada tek odrediti uredbom. I na kraju, prije nego što krenete u cijeli postupak, provjerite gdje vam se objekt nalazi. Ako je na kulturnom dobru, vodnom području ili unutar planiranog infrastrukturnog koridora, od legalizacije ništa. Izmjene Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama u javnom su savjetovanju, a mi vam donosimo konkretna pitanja i odgovore, odnosno upravo ono što bi vas moglo zanimati.

Ključne riječi
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradam legalizacija

Komentara 7

Pogledaj Sve
Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
06:29 14.10.2025.

Ma ništa zato! Ovi datuumi su već bili pomicani, valjda kako neki glavonja izgradi nelegalni objekt, tako se darum promijeni da bi ga migao legalizirati. To je pravna država????

TA
Tarantula
07:24 14.10.2025.

Ako sam dobro shvatio zakon dopušta da u svome masliniku sagradiš vilu i čekaš legalizaciju?

NO
Nordik
07:19 14.10.2025.

Zakone pišu za sirotinju, partijci i lovatori izuzeti.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još