Kod legalizacije više nema rokova, ali postoji caka: Odnosi se isključivo na ove objekte

Ako planirate legalizirati svoj objekt, evo što trebate znati. Najvažnija je novost to da više nema rokova. Zahtjev za legalizaciju moći ćete podnijeti kad god budete spremni, ali postoji jedan ključan uvjet: objekt mora biti sagrađen prije 21. lipnja 2011. godine. Postupak ide putem sustava eDozvola. Dakle, sve digitalno, bez hodanja od šaltera do šaltera. Plaća se i naknada za zadržavanje zgrade u prostoru, a njezin će novi iznos Vlada tek odrediti uredbom. I na kraju, prije nego što krenete u cijeli postupak, provjerite gdje vam se objekt nalazi. Ako je na kulturnom dobru, vodnom području ili unutar planiranog infrastrukturnog koridora, od legalizacije ništa. Izmjene Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama u javnom su savjetovanju, a mi vam donosimo konkretna pitanja i odgovore, odnosno upravo ono što bi vas moglo zanimati.