OGLASIO SE DORH

Objavljeni detalji strašne nesreće u kojoj je poginuo poznati policajac Željko Perišić

Željko Perišić Dugopoljac
PU splitsko-dalmatinska, Grad Split
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
16.11.2025.
u 09:06

U rujnu 2019. godine, gradonačelnik Andro Krstulović Opara dodijelio mu je javno priznanje Medalje Grada Splita.

U prometnoj nesreći koja se dogodila u petak  poginuo poznati policajac Željko Perišić zvan Dugopoljac. On je bio na bolovanju otkako ga je u ljeto 2024. motorom pokosio mladi delikvent kojeg je pokušavao zaustaviti. U rujnu 2019. godine, gradonačelnik Andro Krstulović Opara dodijelio mu je javno priznanje Medalje Grada Splita. "Gradonačelnik Grada Splita je temeljem Statuta Grada Splita donio zaključak o dodjeli javnog priznanja policijskim službenicima koji poslove obavljaju u splitskim postajama. Četvrtu godinu za redom Grad Split nagradio je policijske službenike koji su se istakli svojim radom, zalaganjem i profesionalnim odnosom prema službi i građanima", navela je tada PU splitsko-dalmatinska.

DORH je objavio priopčenje o rezultatima očevida u kojoj je poginuo Perišić. 

"Dežurni zamjenik županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu je, u suradnji sa sudskim vještakom za cestovni promet i motorna vozila te policijskim službenicima Policijske uprave splitsko-dalmatinske, proveo očevid na mjestu događaja prometne nesreće koja se dogodila 14. studenog 2025. oko 12:30 sati na području Splitsko-dalmatinske županije. Prema dosad prikupljenim podacima, u prometnoj nesreći sudjelovalo je osobno vozilo marke "VW Passat " kojim je upravljao vozač (2004.) i vozač motocikla marke "Suzuki" (1969.). Vozač osobnog vozila marke "VW Passat" tijekom vožnje poduzeo je u jednom trenutku radnju skretanja ulijevo, prilikom čega je došlo do sudara s vozačem motocikla marke "Suzuki". Od siline udara vozač motocikla marke "Suzuki" preminuo je na mjestu događaja", stoji u priopćenju.
Ključne riječi
prometna nesreća Željko Perišić

