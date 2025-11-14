U prometnoj nesreći u Kukuljanovu poginula jedna osoba

Jedna je osoba smrtno stradala u prometnoj nesreći koja se dogodila u petak oko 19,30 sati u Kukuljanovu, u blizini trgovačkog centra Bauhaus, izvijestili su iz operativnog dežurstva Policijske uprave primorsko-goranske. Očevidom rukovodi dežurna zamjenica županijske državne odvjetnice u Rijeci. Uzroci nesreće se utvrđuju, policija zasad ne navodi detalje nesreće, a mediji navode da su u nesreći sudjelovali tegljač i osobno vozilo te da je automobil podletio pod tegljač, piše burin.hr. Na mjesto nesreće su stigli pripadnici svih interventnih službi - policija, hitna pomoć i vatrogasci.
