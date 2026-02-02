Jandroković: Sramota da je ovo postala tema, umjesto da su zajedno na dočeku, napravili su skandal

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Dubrovniku je komentirao situaciju s dočekom hrvatskih rukometaša. Naime, nakon što je grad Zagreb otkazao doček, organizaciju je preuzela Vlada pa će se doček održati danas u 18 sati na Trgu bana Jelačića, a na njemu će nastupiti i Marko Perković Thompson.

– Igrači su zaželjeli određene pjesme i nije bilo nikakvog razloga da se to ne dogodi. Thompson je prije dva dana dobio nagradu "Cesarica" i pjevao je u Laubi i sada arbitrarno grad Zagreb njemu zabranjuje nastup koji traži hrvatska rukometna reprezentacija. To je sramota i taj Tomašević koji glumi neko janješce, da je on sa svima dobar, on je u stvari jedan rigidni ljevičar koji zabranjuje drugima, onima koji nisu iz njegovog kruga, da nastupa i meni je to do sada jedan od najgorih postupaka otkad imamo hrvatsku državu – rekao je Jandroković. – Sramota da je ovo uopće postala tema, umjesto da su zajedno na dočeku, od ovoga su napravili skandal – rekao je.

Upitan je i je li Vlada tražila dozvolu od Grada za održavanje slavlja na trgu. – Nije ovo njegova lokalna fešta, ovo je nacionalni dan gdje bi glavni grad trebao biti mjesto gdje će se ta nacionalna fešta održati. Država će to odraditi i treba to odraditi. I podržavam odluku Vlade – rekao je Jandroković.