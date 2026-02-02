Naši Portali
UŽIVO
Oglasila se Vlada, otkrili detalje dočeka: Pozivamo sve navijače i naše sugrađane
Analitičari podijeljeni oko Thompsona i dočeka: 'Izrazito je tužno ovo čemu svjedočimo'
Rukometaši kod Plenkovića: 'Veselim se da će se i danas kao i lani organizirati doček'
UŽIVO Hajdaš Dončić: Ovo je mali državni udar. Jer Plenković je mali državnik
FOTO Evakuirano Tomaševićevo sjedište, stigla policija
UŽIVO Tomašević: Laž je da smo mi protiv domoljubnih pjesama na Trgu
KRITIZIRAO TOMAŠEVIĆA

Jandroković: Sramota da je ovo postala tema, umjesto da su zajedno na dočeku, napravili su skandal

Zagreb: Izjava Gordana Jandrokovića prije glasovanja u Saboru
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
02.02.2026.
u 13:37

To je sramota i taj Tomašević koji glumi neko janješce, da je on sa svima dobar, on je u stvari jedan rigidni ljevičar koji zabranjuje drugima, rekao je Jandroković

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Dubrovniku je komentirao situaciju s dočekom hrvatskih rukometaša. Naime, nakon što je grad Zagreb otkazao doček, organizaciju je preuzela Vlada pa će se doček održati danas u 18 sati na Trgu bana Jelačića, a na njemu će nastupiti i Marko Perković Thompson. 

– Igrači su zaželjeli određene pjesme i nije bilo nikakvog razloga da se to ne dogodi. Thompson je prije dva dana dobio nagradu "Cesarica" i pjevao je u Laubi i sada arbitrarno grad Zagreb njemu zabranjuje nastup koji traži hrvatska rukometna reprezentacija. To je sramota i taj Tomašević koji glumi neko janješce, da je on sa svima dobar, on je u stvari jedan rigidni ljevičar koji zabranjuje drugima, onima koji nisu iz njegovog kruga, da nastupa i meni je to do sada jedan od najgorih postupaka otkad imamo hrvatsku državu – rekao je Jandroković. – Sramota da je ovo uopće postala tema, umjesto da su zajedno na dočeku, od ovoga su napravili skandal – rekao je.

Upitan je i je li Vlada tražila dozvolu od Grada za održavanje slavlja na trgu. – Nije ovo njegova lokalna fešta, ovo je nacionalni dan gdje bi glavni grad trebao biti mjesto gdje će se ta nacionalna fešta održati. Država će to odraditi i treba to odraditi. I podržavam odluku Vlade – rekao je Jandroković.

Grad Zagreb: Za zauzimanje javne površine treba naša dozvola, Vlada ju nije ni tražila
Ključne riječi
rukometaši Gordan Jandroković

