TRAGEDIJA U SPLITU

FOTO Poznati policajac poginuo u nesreći: Svi su ga znali po nadimku Dugopoljac

Foto: PU splitsko-dalmatinska, Grad Split
VL
Autor
Vecernji.hr
14.11.2025.
u 16:42

U rujnu 2019. godine, gradonačelnik Andro Krstulović Opara dodijelio mu je javno priznanje Medalje Grada Splita

Vozač motocikla smrtno je stradao u prometnoj nesreći koja se danas oko 14.25 sati dogodila u Splitu. Prema informacijama Policijske uprave splitsko-dalmatinske, u Solinskoj ulici došlo je do slijetanja motocikla izvan kolnika. "U ovom trenutku policija osigurava mjesto događaja i obavit će se očevid", istakla je policija pa dodala kako je u 14.50 sati Solinska ulica zatvorena za sav promet koji se preusmjerava na okolne ulice.

Kako navodi Dalmatinski portal, u nesreći je poginuo poznati policajac Željko Perišić zvan Dugopoljac. On je bio na bolovanju otkako ga je u ljeto 2024. motorom pokosio mladi delikvent kojeg je pokušavao zaustaviti.

U rujnu 2019. godine, gradonačelnik Andro Krstulović Opara dodijelio mu je javno priznanje Medalje Grada Splita. "Gradonačelnik Grada Splita je temeljem Statuta Grada Splita donio zaključak o dodjeli javnog priznanja policijskim službenicima koji poslove obavljaju u splitskim postajama. Četvrtu godinu za redom Grad Split nagradio je policijske službenike koji su se istakli svojim radom, zalaganjem i profesionalnim odnosom prema službi i građanima", navela je tada PU splitsko-dalmatinska te dodala: 

"Policijski službenik Željko Perišić, prometni motociklist u Postaji prometne policije nagrađen je jer se u svom radu ističe po profesionalnosti, samoinicijativnom djelovanju, požrtvovnosti i suradnji s građanima i gradskim službama."

Željko Perišić Dugopoljac
'Ja imam samo odjeću': Carina na Bajakovu zastavila Srbina, imali su što i vidjeti
Ključne riječi
Željko Perišić Motocikl policajac Split prometna nesreća

