Trebaju pomoć

Rex je ostao sam, volonteri mu traže privremeni dom

Foto: Privatna arhiva
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
02.02.2026.
u 13:45

Živi u dvorištu u okolici Karlovca, ali ne može još dugo ostati sam i završit će u skloništu. Zaigran je i druželjubiv

Rex je naučio na život u dvorištu, imao je svog čovjeka, ali nedavno je ostao sam. O njemu se brine susjed koji već ima dosta životinja i ne može ga udomiti. Pas je zaigran i druželjubiv, no ponestaje mu vremena. Volonteri za njega hitno traže barem privremeni smještaj kako iz dvorišta ne bi preselio boks skloništa.
Dvorište u kojem sada živi u okolici je Karlovca. Rex ima tek nešto više od godinu dana, cijepljen je i čipiran. Očekuje ga i kastracija, ali treba mirni kutak u kojem bi se oporavljao i u kojem bi mogao ostati dok ne pronađe novi dom. Kako možete pomoći volonterima i Rexu možete doznati na 097/7534960 ili 091/7365698.
udomljavanje pas

