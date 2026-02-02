Rex je ostao sam, volonteri mu traže privremeni dom

Rex je naučio na život u dvorištu, imao je svog čovjeka, ali nedavno je ostao sam. O njemu se brine susjed koji već ima dosta životinja i ne može ga udomiti. Pas je zaigran i druželjubiv, no ponestaje mu vremena. Volonteri za njega hitno traže barem privremeni smještaj kako iz dvorišta ne bi preselio boks skloništa.

Dvorište u kojem sada živi u okolici je Karlovca. Rex ima tek nešto više od godinu dana, cijepljen je i čipiran. Očekuje ga i kastracija, ali treba mirni kutak u kojem bi se oporavljao i u kojem bi mogao ostati dok ne pronađe novi dom. Kako možete pomoći volonterima i Rexu možete doznati na 097/7534960 ili 091/7365698.