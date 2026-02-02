Profesor prava o dočeku: 'Nevjerojatno kršenje Ustava i koje ponašanje suprotno svim demokratskim i pravnim standardima'

"Zanima me vidjeti na temelju čega Vlada može organizirati masovno javno okupljanje bez suglasnosti jedinice lokalne samouprave. Kao da Ustav ne postoji i kao da čl. 4. ništa ne znači", napisao je to profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Vedran Đulabić na Facebooku gdje je komentirao odluku Vlade da organizira doček brončanih rukometaša. Vlada će ispuniti želju rukometašima te će na dočeku pjevati Marko Perković Thompson zbog kojeg i nije došlo do dogovora Hrvatskog rukometnog saveza i Grada Zagreba.

"Ako je doista tako, Vlada može biti organizator svih događaja u gradovima gdje su neki od njih zabranjeni, od ZG, Pule pa nadalje, i to bez njihove suglasnosti i dozvole. Lokalna samouprava i dioba vlasti nam nije potrebna. Ako je tako, onda Vlada i u vašem ili mom dvorištu, stanu ili kući može organizirati što god hoće, bez naše suglasnosti. Nevjerojatno koje kršenje Ustava i koje ponašanje suprotno svim demokratskim i pravnim standardima", stoji u objavi.

