Profesor prava o dočeku: 'Nevjerojatno kršenje Ustava i koje ponašanje suprotno svim demokratskim i pravnim standardima'

"Zanima me vidjeti na temelju čega Vlada može organizirati masovno javno okupljanje bez suglasnosti jedinice lokalne samouprave. Kao da Ustav ne postoji i kao da čl. 4. ništa ne znači", napisao je to profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Vedran Đulabić na Facebooku gdje je komentirao odluku Vlade da organizira doček brončanih rukometaša. Vlada će ispuniti želju rukometašima te će na dočeku pjevati Marko Perković Thompson zbog kojeg i nije došlo do dogovora Hrvatskog rukometnog saveza i Grada Zagreba.
"Ako je doista tako, Vlada može biti organizator svih događaja u gradovima gdje su neki od njih zabranjeni, od ZG, Pule pa nadalje, i to bez njihove suglasnosti i dozvole. Lokalna samouprava i dioba vlasti nam nije potrebna. Ako je tako, onda Vlada i u vašem ili mom dvorištu, stanu ili kući može organizirati što god hoće, bez naše suglasnosti. Nevjerojatno koje kršenje Ustava i koje ponašanje suprotno svim demokratskim i pravnim standardima", stoji u objavi.
FOTO Pogledajte kako je doček rukometaša izgledao prošle godine, bilo je nezaboravnoFOTO Pogledajte kako je doček rukometaša izgledao prošle godine, bilo je nezaboravno
Profesor prava koji ne zna da grad samo održava prostor Trga , no nema pravo zabranjivati jer je Trg javno dobro. Po tome je Bandić to mogao njima napraviti kada su imali prosvjede ili bilo koji gradonačelnik u mogućnosti zabraniti prosvjed, okupljanje političkih neistomišljenika i slično. Ovo što profesor tumači je jednoumlje i pravo iz komunizma. Država je organizirala doček i 2018...