Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 123
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Oglasila se Vlada, otkrili detalje dočeka: Pozivamo sve navijače i naše sugrađane
Analitičari podijeljeni oko Thompsona i dočeka: 'Izrazito je tužno ovo čemu svjedočimo'
Rukometaši kod Plenkovića: 'Veselim se da će se i danas kao i lani organizirati doček'
UŽIVO Hajdaš Dončić: Ovo je mali državni udar. Jer Plenković je mali državnik
FOTO Evakuirano Tomaševićevo sjedište, stigla policija
UŽIVO Tomašević: Laž je da smo mi protiv domoljubnih pjesama na Trgu
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'KAO DA USTAV NE POSTOJI'

Profesor prava o dočeku: 'Nevjerojatno kršenje Ustava i koje ponašanje suprotno svim demokratskim i pravnim standardima'

Zagreb: Postavljanje bine na glavnom Trgu gdje će biti organiziran doček rukometaša
Foto: Neva ZganecPIXSELL
1/7
Autor
Robert Jurišić
02.02.2026.
u 13:31

Ako je doista tako, onda Vlada može biti organizator svih događaja u gradovima gdje su neki od njih zabranjeni, od ZG, Pule pa nadalje, i to bez njihove suglasnosti i dozvole, piše Đulabić.

"Zanima me vidjeti na temelju čega Vlada može organizirati masovno javno okupljanje bez suglasnosti jedinice lokalne samouprave. Kao da Ustav ne postoji i kao da čl. 4. ništa ne znači", napisao je to profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Vedran Đulabić na Facebooku gdje je komentirao odluku Vlade da organizira doček brončanih rukometaša. Vlada će ispuniti želju rukometašima te će na dočeku pjevati Marko Perković Thompson zbog kojeg i nije došlo do dogovora Hrvatskog rukometnog saveza i Grada Zagreba.

"Ako je doista tako, Vlada može biti organizator svih događaja u gradovima gdje su neki od njih zabranjeni, od ZG, Pule pa nadalje, i to bez njihove suglasnosti i dozvole. Lokalna samouprava i dioba vlasti nam nije potrebna. Ako je tako, onda Vlada i u vašem ili mom dvorištu, stanu ili kući može organizirati što god hoće, bez naše suglasnosti. Nevjerojatno koje kršenje Ustava i koje ponašanje suprotno svim demokratskim i pravnim standardima", stoji u objavi.

FOTO Pogledajte kako je doček rukometaša izgledao prošle godine, bilo je nezaboravno

FOTO Pogledajte kako je doček rukometaša izgledao prošle godine, bilo je nezaboravno
Zagreb: Postavljanje bine na glavnom Trgu gdje će biti organiziran doček rukometaša
1/50

Ključne riječi
Vedran Đulabić Doček rukometaša rukometaši

Komentara 14

Pogledaj Sve
AR
arizin
13:48 02.02.2026.

Profesor prava koji ne zna da grad samo održava prostor Trga , no nema pravo zabranjivati jer je Trg javno dobro. Po tome je Bandić to mogao njima napraviti kada su imali prosvjede ili bilo koji gradonačelnik u mogućnosti zabraniti prosvjed, okupljanje političkih neistomišljenika i slično. Ovo što profesor tumači je jednoumlje i pravo iz komunizma. Država je organizirala doček i 2018...

AS
Asus
13:48 02.02.2026.

Ne mogu se sjetiti da li je profesor na isti način komentirao i protuustavno ponašanje predsjednika RH

RF
rocco from barocco
13:53 02.02.2026.

Možda bi dotičnog trebalo upoznati da su ovlasti vlade (države) iznad ovlasti gradonačelnika i gradova!??! Doček na glavnom gradskom trgu u organizaciji Vlade RH pokazuje da trg nije privatna prćija druga Tomaševića nego javno dobro koje pripada svim HR građanima!! To nije privatan feud druga Tomaševića kojim on može gospodariti kako hoće! Druga stvar bi bila kada bi vlada dala dozvolu za npr. organiziranje komercijalnog koncerta na trgu, to bi već bilo pravno upitno, ali doček nacionalne vrste HR uz prigodan zabavni nije i ne može biti sporan!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Marko Perković Thompson nastupio na svečanom dočeku hrvatske rukometne reprezentacije
Video sadržaj
'PODRŽIMO REPREZENTACIJU'

Drama oko dočeka se nastavlja: Domovinski pokret najavljuje zakonsku inicijativu

Mlinarić je najavio da će Domovinski pokret već na sljedećem sastanku vladajuće koalicije otvoriti pitanje zakonskog reguliranja dočeka hrvatskih sportaša. Na kraju je još jednom upućen poziv građanima da se večeras okupe na Trgu bana Jelačića i podrže reprezentaciju koja je, unatoč svim preprekama, Hrvatskoj donijela medalju i još jednom pokazala koliko sport može ujediniti narod

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!