EKSKLUZIVNA PRODAJA VOZILA

Prodaju se vozila u državnom vlasništvu: Pogledajte što se prodaje i po kojoj cijeni

FILE PHOTO: New Land Rover cars are seen in a parking lot at the Jaguar Land Rover plant at Halewood in Liverpool, northern England.
Phil Noble/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
02.02.2026.
u 12:03

Vozila će biti dostupna za pregled 16. veljače 2026. godine na dvije lokacije u Zagrebu u dva termina.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine raspisalo je javni poziv za prodaju 51 vozila u vlasništvu Republike Hrvatske. Svi detalji o vozilima, uključujući početne cijene, troškove procjene i iznose jamčevine, objavljeni su u tekstu javnog poziva na internetskoj stranici Ministarstva.

Rok za podnošenje ponuda je 6. ožujka 2026. godine do 10:00 sati. Najpovoljnije vozilo na natječaju je Honda Civic 1.4 LS s početnom cijenom od 151,71 eura, dok je najskuplji automobil Mercedes S 500 Coupe, koji se nudi po početnoj cijeni od 47.000 eura. Na popisu se nalaze i brojna druga vozila s cijenama od 155,35 eura (Opel Astra 1.4 Club) do 22.500 eura (Mercedes SL 280). U ponudi su automobili registrirani u Hrvatskoj, ali i vozila iz drugih zemalja EU-a i izvan nje.

Natječaj uključuje i dva motocikla – Kawasaki Ninja ZX-7R 750 (1.507,06 EUR) i Triumph Tiger 800 XCA (8.500,00 EUR) – te nekoliko kombija, među kojima su Fiat Ducato 2.3 JTD Panorama (1.671,98 EUR), Ford Transit FT350L 2.2 TDCi (247,65 EUR), Peugeot Boxer 335 L3H2 2.2 HDi (2.050,29 EUR) i Mercedes Vito (215,15 EUR - 239,20 EUR). Cjelokupni popis vozila dostupan je OVDJE.

Ponude se zaprimaju u urudžbeni zapisnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na adresi Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb, ili putem pošte na istu adresu, najkasnije do 6. ožujka 2026. godine do 10:00 sati. Za svaku pokretninu ponuda i prateća dokumentacija moraju se dostaviti pojedinačno u zatvorenoj omotnici.

Kako navode iz Ministarstva: "Na prednjoj strani i poleđini omotnice obvezno je navesti redni broj pokretnine iz oglasa uz upozorenje „Ponuda za kupnju pokretnina - ne otvarati“." Također, dokumentacija mora biti numerirana (npr. 1/3, 2/3, 3/3) i uvezana u cjelinu, tako da se listovi ne mogu naknadno uklanjati ili dodavati. Ponude koje nisu u skladu s tim pravilima neće se razmatrati.

Vozila će biti dostupna za pregled 16. veljače 2026. godine na dvije lokacije u Zagrebu u dva termina. Detalji su navedeni u javnom pozivu. Javno otvaranje ponuda održat će se u garaži Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Novska ulica bb, 6. ožujka 2026. godine u 11:30 sati. Na otvaranju mogu biti prisutni ponuditelji, njihovi ovlašteni predstavnici te javnost.

Vozila se prodaju u stanju: "VIĐENO - KUPLJENO". Za sve dodatne informacije vezane uz natječaj moguće je kontaktirati Ministarstvo putem e-pošte prodaja.pokretnina@mpgi.hr ili telefona 099/160-9936, 099/160-9923. Kompletan natječaj, obrazac za ponudu te opis vozila s cijenama i fotografijama dostupan je OVDJE.

