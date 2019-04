O Mili će se brinuti sjajan liječnik: dr. Richard Aplenc bio je kod nas u ratu

Učinit ću sve na ovome svijetu da spasim vaše dijete - tim je riječima roditelje Nore Šitum prije šest godina dočekao dr. Richard Aplenc u Childrens Hospital of Philadelphia. Danas su po te riječi otputovali roditelji malene Mile Rončević, dvogodišnjakinje oboljele od rijetkog oblika leukemije koja će liječenje nastaviti u toj američkoj bolnici i koje će također voditi dr. Aplenc.

Detalji liječenja ovisit će o nalazima pretraga koje su pred Milom, ali ako itko zna i može pomoći, onda je to taj liječnik i upravo ta bolnica, bez sumnje ovih dana govore mnogi.

Skroman i stručan

S tom nadom za Philadelphiju danas je sa zagrebačkog aerodroma ispraćena obitelj Rončević, uz pljesak i puno želja za uspješnim liječenjem i njegovim sretnim dovršetkom. Takav dovršetak, nažalost, nije bio kod malene Nore, djevojčice koja je također ujedinila Hrvatsku i pokazala kako je sve moguće pokrenuti i učiniti. Njezini su roditelji, Đana Atanasovska i Ivica Šitum, hrabro ovih dana bili rame uz rame s Milinim roditeljima Marinom Rončevićem i Sanjom Matijević Rončević. Nitko od njih ne zna bolje kroz što prolaze i što je pred njima, a sa svojom Zakladom Nora Šitum provode cijelu ovu humanitarnu akciju. S dr. Aplenc postali su prijatelji tijekom Norina liječenja te ostali u kontaktu.

– Sigurna sam da je Mila u najboljim mogućim rukama. Čim ga vidite, jasno vam je koliko je dobroćudan. Doktor Aplenc je skroman, skrušen i ponizan, mogu reći samo riječi hvale. Tamo smo u bolnici cijelo vrijeme s njim komunicirali i kada smo odlazili, razmijenili smo kontakte te sve ove godine, kada za neko dijete treba drugo mišljenje, ja njemu pošaljem i on da drugo mišljenje u roku od 24 sata, i to potpuno besplatno. Sretna sam što i Mila ide upravo k njemu – rekla je o dr. Aplenca Norina majka Đana.

Zahvaljujući Zakladi koju vode Norini roditelji, dr. Aplenc lani je gostovao na okruglom stolu u Zagrebu za što, govori Đana Atanasovska, nije htio uzeti ni putni trošak za dolazak iz Amerike.

– Rekao je da nema šanse da uzme ikakav novac za put za to što mi radimo kao Zaklada. Kada su on i obitelj u ovim krajevima, uvijek se čujemo i nađemo. On jest rođen u Americi, ali je podrijetlom Slovenac te mu je i žena s ovih prostora. A dr. Aplenc sasvim solidno govori hrvatski. Tijekom rata u Hrvatskoj je bio kao liječnik bez granica – govori Đana Atanasovska napominjući da se mora razjasniti kako liječenje na koje je otišla Mila i na kojemu je bila Nora nisu ista.

Tata: Idemo u nove bitke

Sama bolnica u kojoj radi vrhunski je medicinski centar prema američkim ljestvicama rangiranja izvrsnosti zdravstvenih ustanova, a na svojim su stranicama, među ostalim, ovog liječnika opisali kao čovjeka kojem je iskustvo brige za jednu od prvih pacijentica s akutnom mijeloičnom leukemijom promijenilo put njegove karijere.

Iza njega su brojni znanstveni radovi, nagrade i postignuća u istraživanju novih terapija u liječenju različitih oblika leukemije, ponajprije spomenutog oblika te zloćudne bolesti.

– Hvala vam svima što ste se u ovakvom broju odazvali, hvala ljudima, medijima, svim našim prijateljima. Ne znam što više reći. Sada je stvarno dosta ovog cirkusa i idemo u nove bitke. Mi idemo svoje odraditi. Hvala lijepa, ljudi – rekao je Marin Rončević na zagrebačkom aerodromu držeći u naručju svoju hrabru djevojčicu.

Roditeljima na raspolaganju dva djelatnika veleposlanstva i automobil s vozačem U Philadelphiji će obitelji Rončević na raspolaganju biti dva službenika hrvatskog veleposlanstva u Washingtonu, kao i automobil s vozačem. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova preko veleposlanstva u SAD-u i veleposlanika Pjera Šimunovića pružit će potporu obitelji. S bolničkim timom provjerili su protokol, dogovoreno je kako će majka s djevojčicom biti prevezena do bolnice u medicinskom vozilu, a veleposlanstvo će se pobrinuti za prijevoz oca i prtljage te obitelji dati telefon s američkim brojem. Također, osigurali su boravak obitelji u hotelu, a u razgovoru s obitelji i, poštujući želje, provjerit će što još mogu učiniti, primjerice pronaći dugoročni smještaj u nekom od stanova uz bolnicu. Ovaj je slučaj medijski popraćen, no MVEP redovito pruža takvu potporu bolesnicima i obiteljima, samo im se treba obratiti. Jučer je, inače, u letu za Frankfurt, s obitelji Rončević slučajno bila i ministrica vanjskih poslova Marija Pejčinović Burić, koja je otputovala na zasjedanje NATO-a u New York. Putovi su im se razišli u Frankfurtu, gdje su konzul i Croatia Airlines osigurali privatnost i izolaciju za Milu u VIP prostoru, a postojala je i opcija da Milu prebace u bolnicu dok čekaju zrakoplov, no obitelj je odbila. Inače, Croatia Airlines je, doznajemo, obitelji još jučer promijenila karte za poslovnu klasu.

