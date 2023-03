'Nužan je kvalitetniji zakon kako bi se smanjile cijene javnog prijevoza i poboljšala usluga'

Iako je Hrvatska formalno uskladila Zakon o prijevozu u cestovnom prometu s EU, ključna rješenja kojima se trebao aktivirati novi model cestovnog prijevoza u Hrvatskoj nisu zaživjela što dovodi do neizvjesnosti poslovanja prijevoznika u cestovnom prometu te narušavanja dostupnosti cestovnog prijevoza u dijelovima zemlje, zaključak je konferencije 'Spojena Hrvatska' koja je održana u organizaciji HUP-Udruge prometa.

Prema podacima prijevoznika, 80 posto javnog linijskog prijevoza u Hrvatskoj odvija se na županijskim i međužupanijskim linijama do 100 kilometara, na tim linijama se prevozi oko 200.000 ljudi svakog dana, a prijevoznici na tim linijama naprave godišnje čak 61,5 milijuna kilometara godišnje, navodi se u priopćenju, dok je od tih linija njih čak 80 posto nerentabilno. Većinom se radi o prometu u rubnim i ruralnim dijelovima Hrvatske bez alternativnog oblika javnog prijevoza. Rentabilne linije su u pravilu one koje povezuju udaljenija urbana središta, sezonske linije prema moru i međunarodne linije, no na tim linijama se ne može osigurati dostupnost prijevoza za građane diljem zemlje.

- Svi smo jako senzibilizirani na povezanost naših otoka sa kopnom, no naša stvarnost u kontekstu povezanosti su brojni ”otoci” u unutrašnjosti, jer u praktično svim dijelovima zemlje imamo slabo naseljena mjesta udaljena od urbanih središta u kojima ne samo razvoj, nego često i život doslovno ovisi o dostupnosti javnog prijevoza. Danas imamo situaciju da taj prijevoz obavljaju privatne kompanije suočene s čitavim nizom problema koji se gomilaju godinama i zbog kojih otežano planiraju i razvijaju poslovanje. Važne su stoga najavljene izmjene Zakona o cestovnom prijevozu od kojih u HUP-u očekujemo jasnije definiranje okvira u nacionalnom prijevozu putnika. Moramo osigurati razumnu razinu izvjesnosti poslovanja u dijelu javne usluge i tržišnog natjecanja u svim ostalim dijelovima prijevoza”, poručila je Irena Weber, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca, dok je Marko Šoštarić, dekan Fakulteta prometnih znanosti, mišljenja kako je nužno kvalitetno definiranje nužne mreže linija na razini županija i potpisivanje ugovora o javnoj usluzi.

Tako se spomenuo i slučaj Zagrebačke županije koja je provela proces sklapanja ugovora o javnoj usluzi sa šest prijevoznika 2021. godine, i na taj način postigla i smanjenje cijena prijevoza i povećanje broja prevezenih putnika za čak 20 posto. Prema procjenama nakon uvođenja javne usluge cijena mjesečnog pokaza za građane u javnom prijevozu u prosjeku je smanjena za 40 eura u odnosu na 2019. godinu, što je donijelo uštedu od 7,2 milijuna eura javnih sredstava samo iz perspektive prijevoza na posao zaposlenika u javnom i državnom sektoru, dok je u privatnom sektoru po toj istoj osnovi ušteda dosegla 24,2 milijuna eura, navodi se nadalje u priopćenju. Uz zaposlene, uštede su ostvarene i na prijevozu za kategorije učenika, socijalnih kategorija i umirovljenika. Istovremeno je u ugovore o javnoj usluzi županija investirala 5,4 milijuna eura, što znači da su financijske koristi višestruko premašile uloženo.

Na konferenciji su prezentirani i primjeri Koprivničko-križevačke županije, ali i primjer susjedne Slovenije koja je sklopila koncesijske ugovore za javni cestovni prijevoz sa postojećim prijevoznicima još 2013. godine na razdoblje od 10 godina. To je dovelo do stabiliziranja tržišta prijevoza, obnove voznog parka pa na kraju i rasta broja prevezenih putnika prije pandemije. To je omogućilo Sloveniji da ode korak naprijed i otvori novi javni natječaj na kojem će izabrati pružatelja integriranog prijevoza na narednih 5 do 8 godina, a model će putnicima donijeti mogućnost da s jednom kartom putuju diljem zemlje i kombiniraju više načina javnog prijevoza.

- Nužno nam je potrebno donošenje najkvalitetnijeg zakonskog rješenja koje će rezultirati cjelokupnim uređenjem tržišta, kako županijskog i međugradskog tako i međunarodnog prijevoza, osiguravajući temeljne pretpostavke javnog linijskog prijevoza kroz implementaciju javne usluge potom nadogradnju kroz međugradski i međunarodni prijevozu kako bi cijeli sustav bio održiv, svrsishodan i optimalan. Svi u sektoru se slažemo da treba što hitnije krenuti s ugovaranjem javne usluge cestovnog prijevoza i sa otvaranjem procesa usklađivanja linija u međužupanijskom prijevozu, a pritom apeliramo da donesena rješenja osiguraju kvalitetno okruženje za poslovanje, podrže nužne investicije u obnovu voznog parka u kontekstu zelene tranzicije, ali i nužno povećanje prihoda radnika kako bi mogli konkurirati prijevoznicima u susjednim EU članicama i na taj način spasili devastirano tržište voznog osoblja. Pozdravljamo nedavnu izjavu predsjednika Vlade RH kako je nužno uključivanje privatnog sektora u energetsku tranziciju. Mi smo spremni to podržati i ulagati kako bi ostvarili ciljeve koji se nalaze pred našom državom, izjavio je Dražen Divjak, član Izvršnog odbora i Vijeća članova HUP-a.

>> VIDEO Plenković o financijskom izvještaju HDZ-a: 'Stranka se ponaša racionalno, trošimo koliko nam treba'