MOBIS-electronic i TCL predstavili ekskluzivnu suradnju na hrvatskom tržištu u području dizalica topline

Na događaju su predstavljena čak četiri modela dizalica topline s posebnim naglaskom na novoj R290 dizalici topline koju su uzvanici imali priliku i osobno vidjeti, a koja se ističe visokom energetskom učinkovitošću, ekološki prihvatljivim rashladnim sustavom i prilagodljivosti modernim zahtjevima grijanja i hlađenja.

Ivan Šego, direktor MOBIS electronica Foto: Mobis

Uvodno se okupljenima obratio direktor MOBIS-electronica Ivan Šego, istaknuvši važnost ove suradnje:

„Partnerstvo s TCL-om predstavlja veliki iskorak ne samo za nas kao tvrtku, već i za tržište koje posljednjih godina naginje ka održivoj budućnosti. Vjerujemo da vrhunska tehnologija može značajno doprinijeti kvaliteti i održivosti sustava grijanja u Hrvatskoj.“

Nakon uvodnih riječi predstavnika Mobisa i TCL-a, sudionici su imali priliku poslušati stručno predavanje uvaženog stručnjaka Josipa Čižmešije, ali i sudjelovati u panel raspravi koja je ovog puta stavila naglasak na najčešća pitanja struke nudeći iskustva i savjete zašto se u kućanstvima i dalje biraju veći uređaji od potrebnih ali i koje su mane navedenog.

Arya Hu, TCL direktorica dizalica topline Foto: Mobis

Zaključak rasprave je pak istaknuo važnost edukacije svih sudionika i razmjenu iskustava kao jedini put do zadovoljnih korisnika.

Događaj je okupio brojne partnere i stručnjake iz industrije te potvrdio snažnu ambiciju MOBIS-electronica i TCL-a da zajednički unaprijede ponudu energetski učinkovitih i održivih rješenja na hrvatskom tržištu.