Promjena vlasništva u prehrambenoj industriji: MK Group preuzima Dijamant, Fortenova izlazi iz poljoprivrede

MK Group i Fortenova grupa potpisali su ugovor o kupoprodaji kompanije Dijamant iz Zrenjanina, kojim bi MK Group trebala steći 100% udjela u Dijamantu, što predstavlja jedan od najznačajnijih akvizicijskih procesa u prehrambeno-poljoprivrednom sektoru Adria regije, priopćili su iz Fortenova grupe. Tvrde kako taj strateški korak predstavlja važan trenutak za obje kompanije, uz jasnu zajedničku namjeru da se proces realizira odgovorno, transparentno i u skladu s dugoročnim vizijama rasta, jačanja tržišnih pozicija i daljnjeg razvoja regionalne agri-food industrije. Transakcija će biti dovršena nakon dobivanja odobrenja nadležnih regulatornih tijela za zaštitu konkurencije.

- Ova akvizicija predstavlja važan korak u daljnjem razvoju naše MK Agri-Food divizije i još jednom potvrđuje dugoročnu ambiciju MK Group da bude predvodnik u regionalnoj prehrambeno-poljoprivrednoj industriji. Investicijom potvrđujemo našu spremnost da podržimo kompanije s visokim potencijalom rasta i nastavimo širenje poslovnog ekosistema. Uvjeren sam da će prijenos našeg know-how-a, iskustva i ekspertize, koji su izgrađeni kroz dugogodišnje upravljanje poljoprivrednim i prehrambenim kompanijama, omogućiti Dijamantu značajna unaprjeđenja u procesima, kvaliteti i inovacijama, kao i kreiranje dodatne vrijednosti za zaposlene, potrošače, partnere i cijelu industriju - izjavio je Mihailo Janković, generalni direktor MK Group.

Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe, rekao je kako kupoprodajom Dijamanta zaključuju vrlo intenzivne dvogodišnje aktivnosti postupnog izlaska iz poljoprivredne djelatnosti. - Pronašli smo dobre partnere koji nude razvoj i daljnje jačanje. U proteklom razdoblju kompaniju smo stabilizirali, otplatili dugove nastale prije 2017. godine, modernizirali dio tvornice star više od 40 godina ulaganjem od preko 40 milijuna eura vlastitih sredstava. Udvostručili smo proizvodne kapacitete, poboljšali konkurentnost i povećali tržišne udjele. Danas Dijamant ima tvornicu koja je među tehnološki najmodernijima u industriji. Zadovoljan sam i jer smo sve vrijeme održavali socijalni dijalog i poboljšavali materijalne uvjete zaposlenih. Ukratko, osigurali smo preduvjete za novu razvojnu fazu koje će, siguran sam, MK Group znati iskoristiti - kazao je Peruško te dodao kako se nada da će se cjelokupan proces zaključiti u očekivanom roku, kako bi kompanija nastavila daljnji razvoj.

- Ovom transakcijom završavamo izlazak iz poljoprivredne industrije i industrije jestivih ulja i prerađevina. Ona je dio procesa optimizacije portfelja i izlaska iz djelatnosti koje više nisu naš strateški smjer. Fokus Fortenova grupe usmjeren je na sektor trgovine, logistike i komercijalnih nekretnina te pića - poručio je Peruško. Iz Fortenove vjeruju da će iskustvo, investicijska snaga i strateška posvećenost MK Group doprinijeti daljnjem razvoju Dijamanta i jačanju njegove tržišne pozicije. Fortenova grupa će, tvrde, pružati punu podršku svim koracima tranzicije, kako bi proces bio proveden uspješno i u najboljem interesu zaposlenih, partnera i cjelokupnog poslovanja. O svim budućim koracima i fazama procesa javnost će, kao i do sada, biti pravovremeno i transparentno obaviještena, priopćili su.