Nakon Muzeja iluzija vrijeme je za partnera s još jačim globalnim dosegom

Nedavno je prodan međunarodno vrlo uspješan projekt Muzej Iluzija čiji je vlasnik bio private equity fond Invera Equity Partners. Taj fond u portfelju ima i druge uspješne brendove kao što su Entrio, Kompare, Marles, Igrandia&Everfun. Na naša pitanja odgovara Slaven Kordić, managing partner u Invera Equity Partners.



Zbog čega ste prodali Muzej iluzija, činilo se da taj koncept još nije bio dosegao svoj vrhunac?