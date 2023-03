Prilika za novi tramvajski prsten? Tramvaj iz projekta Sarajevska treba produžiti do Velikog Polja

Holjevac je "pregazio" Savu i spojio Novi Zagreb, gradonačelniče, prijeđite je i vi infrastrukturno, poručuju iz Inicijative građana Buzina, Velikog Polja, Odre i Male Mlake, koji su se okupili ne bi li ukazali na, kako kažu, povijesnu priliku da se prometni problemi južnog Novog Zagreba riješe za sljedećih 50 ili 100 godina.



Sad kad se najavljuje gradnja novog južnog ulaza u grad preko Sarajevske ceste, objašnjavaju, trenutak je da se promišlja i o naseljima u blizini koja se ubrzano razvijaju. Za projekt Sarajevska koji se spominje već četrdesetak godina, a u ladicama stoji od 2006., kažu da nije loš, no metropola se u međuvremenu višestruko proširila pa ga treba izmijeniti, ponajviše u smislu da se izgradi koridor za šinsko vozilo, odnosno tramvaj do Buzina, preko Odre, Hrašća i Male Mlake do Velikog Polja, a ne da se zaokretnica gradi na ranžirnom kolodvoru kako se sad planira. Mario Kranjčina, bivši vijećnik gradske četvrti i Mjesnog odbora Buzin, koji je inicirao cijelu priču, podsjeća da se u Novom Zagrebu ni metar pruge nije izgradio od kraja sedamdesetih.