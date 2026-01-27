Na Glavnoj skupštini JANAF-a izglasano ulaganje u istraživanje nafte u Kazahstanu

Na Izvanrednoj Glavnoj skupštini JANAF-a d.d. izglasana je danas, 27. siječnja 2026. godine, odluka o sudjelovanju u povećanju temeljnog kapitala društva GEOENERGIJA RAZVOJ d.o.o. uplatom novčanog uloga za poslovni udio uz preuzimanje Društvenim ugovorom obveze dodatnih činidbi uplatom novca. Sukladno odluci, poduzet će se daljnje aktivnosti kako bi JANAF pristupio u članstvo društva GEOENERGIJA RAZVOJ d.o.o. uz Agenciju za ugljikovodike, te uz preuzimanje obveze dodatnih činidbi uplatom novca do maksimalnog iznosa od 43.680.000,00 eura za potrebe financiranja projekta istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u istražnom polju Shygys u Republici Kazahstan u strateškom partnerstvu s kazahstanskom kompanijom KazmunayGas.

Tim povodom, Uprava JANAF-a d.d., predsjednik Uprave Stjepan Adanić i članovi Uprave Vladislav Veselica i Ivan Barbarić, istaknula je:

“U složenim tržišnim i geopolitičkim okolnostima, diverzifikacija poslovanja jedan je od ključnih prioriteta Uprave. Naš zajednički cilj je osiguravanje dugoročne stabilnosti, kao i daljnjeg rasta i razvoja JANAF-a kao značajnog čimbenika u energetskom sektoru ovog dijela Europe, čemu će iskorak u Republiku Kazahstan zasigurno doprinijeti.

Dvije godine nakon potpisivanja Memoranduma o razumijevanju s KazmunayGasom, partnerski odnosi s prijateljskim Kazahstanom nastavljaju se razvijati kroz novu poslovnu suradnju.

Danas je postavljen temelj za daljnji razvoj i transformaciju JANAF-a u suvremenu energetsku kompaniju koja daleko nadilazi svoju temeljnu funkciju transporta nafte i skladištenja nafte i naftnih derivata. Uz već započeti iskorak u obnovljive izvore energije i druge planirane aktivnosti diverzifikacije, nastavit ćemo s poduzimanjem daljnjih aktivnosti usmjerenih na dugoročno osiguranje stabilnog i održivog poslovanja Društva na zadovoljstvo vlasnika, zaposlenika i cijele šire zajednice u kojoj djelujemo.”