Novo otkriće: Istražitelji u autu uhićenog šefa Janafa pronašli milijun eura gotovine

Da smo znali da netko u praznoj kući tu u našem susjedstvu skriva milijune mislite li da bi samo ovdje mirno sjedili? Pa sami bi ih otišli uzeti, ako je vlasnik toliko neoprezan da tak’ ostavlja lovu, poslužili bi se, ovisi koliko bi novaca bilo, možda bi i pol uzeli, a pol mu ostavili, ipak smo mi pošteni ljudi – veselo nas je dočekala skupina Samoboraca u kafiću smještenom u Starogradskoj ulici, niti pet minuta hoda od središta gradića koji se prekjučer našao u fokusu javnosti nakon što je u medijima osvanula informacija kako je tijekom pretrage jedne kuće u Samoboru policija pronašla nekoliko milijuna kuna koje je ondje navodno sakrio uhićeni šef Janafa Dragan Kovačević.

Nije dugo trebalo kako bi se otkrilo da je kuća u kojoj su navodno bili skriveni milijuni, a koju je policija pretraživala tijekom utorka i srijede u biti impozantna vila sagrađena prije 12 ili 13 godina. U izgradnji su sudjelovali samozatajni Vilko Vlahović, poduzetnik iz Njemačke, i Dean Šparavec, također poduzetnik koji posjeduje nekoliko građevinskih firmi koje se bave izgradnjom tzv. pametnih kuća. Takva je i vila u kojoj su istražitelji sredinom ovog tjedna navodno pronašli milijunske iznose. Iako izgleda kao nekretnina koja tvori jednu cjelinu, riječ je o dva odvojena, gotovo identična objekta s odvojenim garažama i ulazima. Svaki je sagrađen na svojoj parceli. Ona u vlasništvu Dejana Šparavca velika je 1104 metra četvorna, a sama vila ima 423 „kvadrata“.

Druga čestica neznatno je manja i iznosi 1082 metra četvorna, a sama vila koju je Vilko Vlahović odmah nakon izgradnje upisao na ime svoje supruge, Talijanke Alfonsine Vlahović, ima 446 metara četvornih. – Prije je na mjestu te vile bila obična livada, a onda je to zemljište, na kojem je bilo štićeno zelenilo i kroz koje je trebala proći nova cesta, odjednom prenamijenjeno u građevinsko. Oko tog je buknula i prava mala afera – prepričava jedan od nekadašnjih susjeda obitelji Vlahović. Kažemo nekadašnjih jer su Vlahovići u jednom od dva stambena objekta unutar vile živjeli otprilike tri godine.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tko je Dragan Čolić?

– S obzirom da je on nešto stariji počeo je imati zdravstvene komplikacije pa su se, koliko mi je poznato, odselili natrag u Njemačku. Dok su živjeli ovdje doista smo ih rijetko viđali, ja svaki dan prođem ulicom barem tri-četiri puta, a susreo bi ih možda desetak puta godišnje. Vilko je, dok se vila gradila, nekoliko puta tjedno navraćao kod nas u birtiju, okrenuo bi rundu i počastio nas, tako smo i saznali da je imao restoran i još neke poslove u Njemačkoj, ali osim toga malo nam je o sebi otkrivao – govore nam u kafiću koji se nalazi pedesetak metara od zdanja okruženog s najmanje desetak nadzornih kamera i visokom ogradom te zidovima od sivkasto-plavog kamena. U samoj vili se nalazi pet spavaćih soba od kojih svaka ima svoj toalet, a tu su i teretana te garaže iz kojih se u stambeni prostor ulazi liftom... Iako nismo uspjeli saznati tko se u vili nastanio nakon što je obitelj Vlahović iz nje odselila prije šest-sedam godina, u izvatku zemljišnih knjiga vidljivo je kako se lani u srpnju na Vlahovićevu nekretninu kao vlasnik upisao Dragan Čolić iz Makarske, a to isto ime i prezime stoji napisano na ulaznim vratima u dvorište vile.

Po kolikoj ju je cijeni kupio nepoznanica je, ali ono što je poznato je kako je ista prije 5 godina vrijedila 7,63 milijuna kuna. Naime, prije pet godina Alfonsina Vlahović je tu nekretninu založila kako bi Zdravko Mamić, koji se tada nalazio u istražnom zatvoru, mogao izaći na slobodu. U ovom je trenutku upitno i to koji su od dva objekta pretraživali policajci. Kako piše 24 sata, na meti im je bio Čolićev objekt, točnije garaža. Kovačević je navodno prije uhićenja zamolio prijatelja Čolića da automobil, u koji je sakrio oko milijun eura u različitim valutama, iako u imovinskoj kartici nije naveo da ima ijednu kunu ušteđevine, parkira kod njega.

– Supruga mi je rekla kako je vidjela policajce da stoje na cesti ispred vile, jedan od njih je barem desetak minuta pričao na mobitel, ali nije vidjela u koju su vilu ušli – kazao nam je susjed čiji prozor gleda na vilu. Kakve veze Kovačević ima s ljudima koji tamo žive pitali smo i dvoje ljudi – muškarca i ženu u, po slobodnoj procjeni, tridesetim godinama – koji su se u vilu dovezli crnim BMWovim terencem, ali na naše upite nisu se previše obazirali nego su brzo ušli u vilu i više nisu izlazili. Više sreće nismo imali niti kada smo pozvonili na portafon vile s druge strane dvorišta u vlasništvu Deana Šparavca, sina nekadašnjeg glavnog tajnika Zagrebačkog nogometnog saveza Ivice Šparavca koji je glasio kao „Zdravkov čovjek” u hrvatskom nogometu.

Druženja uz bazen

- Šparavec je građevinski poduzetnik i njegova firma je i sudjelovala u izgradnji te vile. Doduše, nisam niti siguran živi li on uopće ovdje, jer smo ga viđali stvarno rijetko, praktički nikada – govore susjedi.

S druge strane, Dragan Kovačević koji je iz svoje imovinske kartice sakrio da ima ikakvu ušteđevinu u istoj je naveo da od nekretnina u vlasništvu ima i gospodarski objekt u mjestu, kako je naveo, Lukcina u katastarskoj općini Andraševec. Kovačević je prijavio da je površina te nekretnine 545,4 četvornih hvata i da ju je stekao kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada. No, tragom naših informacija da je Kovačević organizirao i druženja u svojoj vikendici s bazenom, a o kojoj nema nikakvih informacija u imovinskoj kartici, krenuli smo u provjeru tog gospodarskog objekta za koji se ispostavilo da je u biti ta vikendica s bazenom. Istražujući doznali smo da se ta nekretnina nalazi u mjestu Hruševec, koje je između Donje Stubice i Andraševca, a mještani su nam potvrdili da se radi o Kovačevićevoj vikendici. Mjesto Lukcina koju je on naveo u svojoj imovinskoj kartici ne postoji niti u Zagorju niti bilo gdje u Hrvatskoj. Ne može se reći da je to neki luksuzni objekt, ali ipak njegova vrijednost je sigurno veća od 60.000 kuna, što su nam potvrdili i lokalci uz napomenu da je realnije da to imanje vrijedi 60-ak tisuća eura.