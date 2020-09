U Samoboru pronađeni milijuni, sumnja se da pripadaju Kovačeviću iz afere Janaf

Na jednoj adresi u Samoboru, do koje je policija došla istražujući aferu Janaf, navodno su tijekom pretrage koja se odvijala jučer i danas nađeni milijuni kuna. Kako piše Jutarnji list, sumnja se da ti milijuni pripadaju Draganu Kovačeviću.

No, do potvrde te informacije nisu uspjeli doći. Kao ni do adrese objekta, a ni do osobe koja je vlasnik objekta. Jedino što je sigurno jest da ta osoba nije iz bliže Kovačevićeve obitelji.

Također, pišu, što se tiče iznosa zna se samo da se radi o milijunima te da bi iznos mogao doseći i 10 milijuna kuna.

Podsjetimo, krajem prošlog tjedna provedena je velika policijska akcija u kojoj je uhićeno 11 osoba, među kojima su šef Uprave Janafa Dragan Kovačević i Krešo Petek, vlasnik tvrtke Elektrocentar Petek iz Ivanić-Grada. Zajednička akcija policije i Uskoka vezana je uz malverzacije u državnoj tvrtki Janaf. Istragom su obuhvaćena i dva gradonačelnika, HDZ-ov gradonačelnik Velike Gorice Dražen Barišić i SDP-ov gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić, koji su također uhićeni.

FOTO: Nedavno uhićenje šefa Janafa Dragana Kovačevića

"Radi se o osobama koje su obuhvaćene kriminalističkim istraživanjem koje policija provodi u koordinaciji s Uskokom unatrag godinu dana, a radi se o djelima iz domene gospodarskog kriminaliteta i korupcije", priopćila je tada policija.