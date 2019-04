Napeto u britanskom parlamentu: Odbijeni svi alternativni prijedlozi

Britanski zastupnici raspravljali su u ponedjeljak o zaustavljanju brexita nakon što je rekordnih šest milijuna ljudi potpisalo peticiju o opozivu procesa za izlazak Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije, no ta je rasprava većinom simbolična, a u kasnim večernjim satima glasali su o nekoliko prijedloga kao alternativi sporazumu premijerke Therese May s EU-om.

Britanski parlament glasao je protiv sva četiri alternativna prijedloga koji su činili: stalna carinska unija, sporazum o brexitu u norveškom stilu, potvrdni referendum za bilo koju opciju koju usvoji parlament i plan o opozivu članka 50 kao posljednje sredstvo za sprečavanje izlaska iz EU-a bez sporazuma.

Nijedan prijedlog nije dobio potrebnu većinu glasova. Prijedlog za carinsku uniju dobio je 273 glasa ZA i 276 glasova PROTIV. Prijedlog o sporazumu kakav Norveška ima s EU imao je 261 glas ZA i 282 PROTIV. Potvrdni referendum za bilo koju odluku koja se usvoji u parlamentu imao je 280 ZA i 292 PROTIV. Plan o opozivu članka 50 odbijen je sa 191 ZA i 292 glasova PROTIV.

BREAKING: Results of tonight’s indicative votes



🔹Customs Union 273 - 276

🔹Common Market 2.0 261 - 282

🔹2nd referendum 280 - 292

🔹Revoke Article 50 191 - 292



NOTHING GETS A MAJORITY