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FORMALNO ZAVRŠEN MANDAT

Litavska vlada dala ostavku u sklopu rekonstrukcije koalicije

Foto: REUTERS/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Branka Vojnović/Hina
23.06.2026.
u 17:30

Sredinom lipnja, Socijaldemokrati su odlučili zamijeniti jednog od svojih koalicijskih partnera, prekinuvši suradnju s populističkom strankom Zora Nemana

Litavska premijerka Inga Ruginiene i njezin kabinet podnijeli su ostavke u utorak u sklopu sinkronizirane rekonstrukcije koalicije. Na sastanku u Vilniusu, vlada socijaldemokratske premijerke donijela je tu odluku i obavijestila predsjednika Gitanasa Nausedu. Predsjednik je prihvatio ostavku vlade, čime je formalno završio njezin mandat. Nauseda je zadužio Ruginiene da vodi privremenu vladu baltičke republike, koja je članica Europske unije i NATO-a. Predsjednica sada ima 15 dana da parlamentu predloži kandidata za premijera. Dok se ne potvrdi nova vlada, ministri će ostati na dužnosti u svojstvu vršitelja dužnosti, u skladu s nacionalnim ustavom.

Sinkevičius favorit za premijera

Očekuje se da će Mindaugas Sinkevičius, vođa Socijaldemokrata, postati novi šef vlade i zamijeniti svoju stranačku kolegicu Ruginiene na toj dužnosti. Četrdesetpetogodišnjakinja je preuzela dužnost tek u kolovozu 2025. od Gintautasa Paluckasa, koji je dao ostavku usred korupcijskog skandala. Očekuje se da će se Ruginiene vratiti na svoju bivšu dužnost ministrice socijalne skrbi u sklopu nekoliko planiranih ministarskih rekonstrukcija.

Nakon što predsjednik nominira Sinkevičiusa i parlament odobri njegovu kandidaturu, on može sastaviti svoj kabinet, koji potom treba potvrditi parlament. Sredinom lipnja, Socijaldemokrati su odlučili zamijeniti jednog od svojih koalicijskih partnera, prekinuvši suradnju s populističkom strankom Zora Nemana. Na njezino mjesto u vladu su doveli Demokratsku uniju za Litvu. Zajedno s još dva koalicijska partnera, nova koalicija drži 75 od 141 mjesta u parlamentu u Vilniusu.

Premijer Keir Starmer podnio ostavku
Ključne riječi
Vlada ostavka Litva

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