U Austriji 15-godišnji učenik Molotovljevim koktelima zapalio školu

Policijska potraga za nepoznatim priromanom je okončana. Kako u utorak izvještavaju gotovo svi austrijski mediji, 15-godišnji učenik srednje škole Haid u Ansfeldenu u austrijskoj pokrajini Gornjoj Austriji, sam se javio policiji i priznao da je 23. travnja pokušao zapaliti Srednju školu, koju je pohađao.

“Priznajem, ja sam to bio”, rekao je 15-godišnjak policiji pri ulasku u Policijsku postaju, nakon gotovo dva mjeseca od školskog požara, kada je vidio da se mreža oko njega sve više stišće. Policiji je rekao da je bacio dva Molotovlja koktela na staklena vrata u 1,20 sati ujutro, koja su se potom razbila. Na sreću, požar se nije proširio, ali su dim i čađa prouzročili veliku štetu unutar zgrade. Domar je po dolasku na posao osjetio miris paljevine i odmah alarmirao vatrogasce i policiju. Nastala šteta, prema riječima gradonačelnika Ansfeldena Christiana Partolla, navodno iznosi 1,7 milijuna eura.

Toliko je stajala obnova školske zgrade. Zgrada je zbog oštećenja i onečišćenja bila privremeno zatvorena, a nastava preseljena u kontejnerski prostor. Počinitelja policija nije uspjela odmah pronaći, iako je škola pod video - nadzorom. Razlog je navodno, jer je 15-godišnjak imao kapuljaču na glavi i nije bio jasno prepoznatljiv. U svom priznanju podmetanja požara, učenik četvrtog razreda Srednje škole Haid-Ansfelden, istražiteljima je rekao da je požar podmetnuo kako bi dobio nekoliko slobodnih dana, i kako bi se, prije svega, otkazao roditeljski sastanak.

Naime, učenik je navodno dobio nekoliko loših ocjena, o kojima roditelji nisu imali pojma, te se je bojao njihove reakcije. Roditeljski sastanak, 15-godišnjak je očito uspio odgoditi. Međutim, sada mu prijete dva mnogo veća zla. “Petnaestogodišnjak je pod istragom zbog sumnje za pokušaj podmetanja požara”, rekla je medijima Ulrike Breiteneder, državna tužiteljica u Linzu, glavnom gradu pokrajine Gornje Austrije naglasivši: “Prijeti mu zakonska kazna od pet godina”.

Breiteneder je pojasnila da je optuženik još maloljetan, te da se na njega primjenjuje austrijski Kazneni zakon o maloljetnicima. Ali to nije sve. I ogromnu nastalu štetu netko mora podmiriti. Vjerojatno su roditelji u dvostrukom šoku.