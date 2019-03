Kaos zbog neodlučnih zastupnika: EU saziva hitni summit

Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk sazvao je summit čelnika zemalja članica EU-a za 10. travnja nakon što je britanski parlament i treći put odbio potvrditi sporazum o razdruživanju.

"U svjetlu odbijanja sporazuma o razdruživanju u Donjem domu, odlučio sam sazvati Europsko vijeće 10. travnja", objavio je na Twitteru Tusk.

Čelnici 27 zemalja članica prošli tjedan su na summitu odobrili odgodu izlaska Velike Britanije iz EU-a za 22. svibnja pod uvjetom da sporazum o razdruživanju bude potvrđen do danas, 29. ožujka, dana kada je prvotno planiran izlazak.

Britanski parlament opet odbio sporazum s EU, najizgledniji kaotičan izlazak

S 286 glasova za i 344 protiv, britanski parlament je treći put odbio sporazum o povlačenju iz EU, koji je ispregovarala i očajnički pokušavala progurati premijerka Theresa May. Dogodilo se to na dan koji je protekle dvije godine bio službeno zapisan kao dan Brexita: već od jutros Britanci su trebali i formalno biti izvan EU, ali taj je datum izlaska sada pomaknut na 12. travnja, do kada je produljena ova kaotična neizvjesnost oko Brexita.

Prije “ropstvo”, sada “može”

Da je britanski parlament danas usvojio sporazum, EU bi Britancima produljila rok za izlazak do 22. svibnja, kada bi se dogodio uređeni Brexit. Sada, međutim, ostaje rok koji je EU dala do 12. travnja da Britanci ili izađu bez ikakvog sporazuma, u kaotičnim okolnostima, ili naprave tako velik zaokret koji bi opravdao dulju odgodu Brexita, koja bi značila da sudjeluju i na redovnim izborima za Europski parlament.

– Osjećam da smo došli do same granice ovog procesa u ovom domu – rekla je premijerka May, sada i službeno najbrutalnije poražena u parlamentu od svih prethodnika u britanskoj povijesti, nakon što je prebrojavanje glasova završilo.

– Ova će vlada nastaviti zagovarati uređen Brexit u skladu s onim što su građani izglasali – dodala je. Mnogi su joj zastupnici u svojim replikama, među ostalima i lider oporbe Jeremy Corbyn, poručivali da smjesta odstupi s premijerske dužnosti, no May nije ničim naznačila da to namjerava učiniti. Ranije obećanje koje je ovoga tjedna dala zastupnicima iz svoje Konzervativne stranke odnosilo se na ostavku nakon što se sporazum usvoji, ali on nije usvojen.

Premijerka May uspjela je izvesti omanje čudo i nagnati najvatrenije konzervativne kritičare ispregovaranog sporazuma o Brexitu da ovaj put, iz trećeg pokušaja, glasaju za. Jacob Ress-Mogg, koji je prije tvrdio da sporazum odvodi Veliku Britaniju u ropstvo, glasao je za sporazum. Boris Johnson, koji je tvrdio da sporazum pretvara Veliku Britaniju u vazalsku državu, glasao je za sporazum. Dominic Raab, koji je dao ostavku na mjesto ministra za Brexit u znak protivljenja ispregovaranom sporazumu, glasao je za.

“Mučno nam je to gledati”

U jednom trenutku u raspravi, oporbeni zastupnici iz Laburističke stranke replicirali su im da je mučno gledati kako najveći kritičari sporazuma iz redova Konzervativne stranke okreću stranu jer to pokazuje da nisu vođeni ni interesima države ni principima, nego vlastitim interesima, a njihov je interes narastao na krilima obećanja May da će se mjesto na čelu stranke i vlade isprazniti čim većina prihvati njezin sporazum. No, Raab i društvo objašnjavali su da glasaju za sporazum ne zato što su promijenili mišljenje, nego zato što je alternativa još gora. Sporazum je loš, ali rizik od poništavanja cijelog Brexita i ostanka u punopravnom članstvu sve je veći, a to bi, rekao je Raab, bilo još gore od lošeg sporazuma o izlasku.

Oporbena Laburistička stranka sada predlaže da Velika Britanija ostane u carinskoj uniji s EU i da bude blisko usklađena s jedinstvenim tržištem EU. Mnogi laburisti, premda čini se ne baš iskreno i njihov šef Jeremy Corbyn, predlažu i drugi referendum. Škoti iz SNP-a predlažu povlačenje čitave procedure izlaska iz EU na temelju članka 50. Lisabonskog ugovora. Puno je raznih prijedloga i ideja, ali ovoga se tjedna pokazalo da u britanskom parlamentu nema potrebne većine ni za jedan od svih tih prijedloga. I da, po treći put, nema većine za sporazum koji je s ostatkom EU ispregovarala britanska vlada.