Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 171
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
FORUM O OBNOVI UKRAJINE

Zelenski u Poljsku šalje premijerku: Ne jenjava diplomatski spor između dviju zemalja

France's President Emmanuel Macron and Ukraine's President Volodymyr Zelensky attend a bilateral meeting at the Elysee Palace in Paris
Foto: LUDOVIC MARIN/REUTERS
1/4
VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
23.06.2026.
u 16:57

URC je glavni međunarodni događaj posvećen obnovi Ukrajine, a svrha mu je pomoći poljskim kompanijama da dobiju ugovore za rekonstrukciju zemlje nakon što završi rat s Rusijom, a sada se radi i o pokušaju da se spase odnosi između dviju zemalja.

Ukrajina će umjesto predsjednika Volodimira Zelenskog na ključni forum o rekonstrukciji zemlje u Poljskoj poslati premijerku Juliju Sviridenko u pokušaju da zaštiti događaj od aktualnog diplomatskog spora između dviju zemalja. Sviridenko je u utorak rekla da će predvoditi ukrajinsku delegaciju na dvodnevnoj Konferenciji o rekonstrukciji Ukrajine (URC) koja u četvrtak počinje u Gdanjsku, poljskoj luci na Baltičkom moru.

"Naša delegacija ima jasnu misiju: osigurati konkretne sporazume koji će ojačati obrambene kapacitete i otpornost Ukrajine te istovremeno proširiti gospodarsku suradnju s našim partnerima", kazala je Sviridenko na komunikacijskoj platformi Telegram. Ukrajina očekuje da će potpisati nekoliko sporazuma sa stranim partnerima, uključujući one o jačanju ukrajinske energetske infrastrukture, teško oštećene u ruskim zračnim napadima tijekom protekle godine, rekla je.

Do Zelenskijeve odluke da ne sudjeluje na konferenciji došlo je nakon spora između Ukrajine i Poljske zbog jedinice ukrajinske vojske koja se nazvala po nacionalističkoj jedinici odgovornoj za masakr nad Poljacima u Drugome svjetskom ratu. Poljski predsjednik Karol Nawrocki u petak je ukinuo najviše državno odlikovanje koje je bilo dodijeljeno Zelenskom, nakon čega su trojica bivših ukrajinskih predsjednika i drugi visoki dužnosnici vratili svoja poljska državna odličja.

URC je glavni međunarodni događaj posvećen obnovi Ukrajine, a svrha mu je pomoći poljskim kompanijama da dobiju ugovore za rekonstrukciju zemlje nakon što završi rat s Rusijom, a sada se radi i o pokušaju da se spase odnosi između dviju zemalja. "Ukrajinska vlada i parlamentarna delegacija bi trebale prisustvovati konferenciji i zasukati rukave te učiniti sve u svojoj moći da normaliziraju bilateralne odnose", kazala je Irina Geraščenko, zastupnica ukrajinske oporbene stranke Europska solidarnost.

"Ovisimo o poljskoj logistici, a sigurnost Poljaka danas jamče požrtvovnost i hrabrost ukrajinskih oružanih snaga", dodala je. Poljski premijer Donald Tusk, politički suparnik predsjednika Nawrockog, pokušao je smiriti napetosti, rekavši da je vlada radila na tome da pripremi 200 sporazuma za konferenciju te da će se pobrinuti za to da se posao dovrši. "Govorimo o stotinama milijardi dolara, a to nije poljski novac", rekao je Tusk. "To će također biti novac koji će potrošiti poljske tvrtke u Ukrajini nakon završetka rata. U interesu je Poljske i Ukrajine da se ova suradnja nastavi."

FOTO Nezgoda koja je paralizirala jedan od ključnih zagrebačkih koridora: Oštećena tramvajska mreža, ozlijeđena prolaznica
France's President Emmanuel Macron and Ukraine's President Volodymyr Zelensky attend a bilateral meeting at the Elysee Palace in Paris
1/20
Ključne riječi
Poljska rat u Ukrajini Volodimir Zelenski

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!