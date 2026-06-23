Francuzi od toplinskog vala bježe u rijeke i jezera, to se pokazalo kobno za mnoge. Utopilo se četrdeset osoba

Četrdeset ljudi utopilo se od prošlog četvrtka u Francuskoj i te su smrti povezane s toplinskim valom. Kazao je to, rekao je premijer Sébastien Lecornu, dok su temperature dosegle rekordne razine u nekoliko većih gradova, a toplinski val dosegao vrhunac u nekoliko europskih zemalja. - Nije nešto što treba shvatiti olako, plivati ​​u nenadziranim područjima tijekom toplinskog vala - rekla je ministrica sporta i mladih Marina Ferrari za francuski radio.

Francuska je, zajedno sa Španjolskom i Italijom, do sada najteže pogođena toplinskim valom. Francuska je u ponedjeljak zabilježila svoj najtopliji lipanjski dan u povijesti mjerenja i najtopliju noć ikada u ponedjeljak navečer, s minimalnim prosjekom od 21,6 °C prema Météo Franceu, a više od polovice zemlje je u stanju crvenog upozorenja. U međuvremenu, u Španjolskoj se očekuje da će temperature u nekim područjima dosegnuti vrhunac iznad 40 °C, s crvenim upozorenjima u Andaluziji na jugu te Kantabriji i Baskiji na sjeveru, trećeg dana nacionalnog toplinskog vala, piše BBC.

Španjolska je više izložena učincima klimatskih promjena od gotovo bilo koje druge europske zemlje. Državna meteorološka služba Aemet kaže da su lipanjski toplinski valovi sve češći, s 10 zabilježenih u kontinentalnoj Španjolskoj između 2000. i 2025., a samo dva u prethodnih 25 godina. A u Italiji je u 15 gradova, uključujući Rim, Milano, Firencu, Torino i Veneciju, proglašeno upozorenje na crveni toplinski val. Upozorenje signalizira stanja koja mogu predstavljati zdravstveni rizik čak i za zdrave odrasle osobe, ne samo za starije ili kronično bolesne.

Francuski ministar sporta rekao je da previše ljudi pokušava rashladiti se u rijekama i kanalima, a da pritom ne uzimaju u obzir rizike. Među poginulima je i 13-godišnja djevojčica koja se u nedjelju navečer okupala s obitelji u rijeci Seini u Fontaine-La Portu, iako nije znala plivati. U međuvremenu, mlada profesionalna nogometašica bila je u kritičnom stanju u bolnici nakon što je izvučena iz rijeke Rhône u parku u blizini Lyona. Hitne službe pozvane su na to područje kako bi spasile četvoricu mladića koji su se našli u nevolji u području rijeke gdje je kupanje zabranjeno.

Dva druga smrtna slučaja u ponedjeljak također su pripisana ekstremnim vrućinama u Francuskoj, nakon što su djeca u dobi od dvije i četiri godine pronađena u obiteljskom automobilu na parkiralištu u južnom gradu Carpentrasu. Nekoliko se ljudi utopilo i u Njemačkoj, a očekuje se da će temperature do kraja tjedna na zapadu i jugozapadu dosegnuti i 40°C. Njemačko udruženje za spašavanje života (DLRG) priopćilo je da je između petka i nedjelje bilo šest smrtonosnih incidenata pri plivanju, pri čemu su muškarci posebno precjenjivali svoje sposobnosti u vodi.

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Španjolska meteorološka služba Aemet kaže da bi temperature u ruralnim područjima u blizini južnog grada Córdobe u utorak mogle doseći 44°C, dok bi u dolini Ebro na sjeveroistoku mogle premašiti 42°C. U 101 od 828 meteoroloških postaja Aemeta, temperature su u ponedjeljak dosegle ili premašile 40°C, a u Andújaru je zabilježeno 45°C. „Postoje dokazi da su toplinski valovi sada češće na početku ljeta nego u prethodnim desetljećima“, rekao je Rubén del Campo iz Aemeta španjolskim medijima.

U Italiji je vlada obnovila izvanredne mjere zaštite radnika koji su najviše izloženi suncu, uključujući poljoprivredne i građevinske radnike, od potrebe za radom tijekom najtoplijih sati. Tvrtke koje zaustave ili smanje rad zbog opasnih toplinskih valova sada mogu pristupiti državnoj potpori za dopust.

Toplinski val također je značio da je nuklearna elektrana na jugozapadu Francuske morala biti zatvorena u ponedjeljak navečer jer je temperatura vode u rijeci Garonne u utorak trebala dosegnuti 28 °C. Prema francuskim zakonima, voda koja se koristi za hlađenje reaktora u elektrani Golfech ne smije prijeći tu temperaturu.