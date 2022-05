ANKETA Bi li blokada ulaska Finske i Švedske u NATO dovela do rješenja statusa hrvatskog naroda u BiH?

Predsjednik Zoran Milanović razgovarao je u utorak telefonski s glavnim tajnikom NATO-a Jensom Stoltenbergom, na čiju inicijativu je i došlo do razgovora, a nakon što mu je Milanović uputio pismo za sve članice Saveza. Podsjetimo, Milanović je zaprijetio da će blokirati ulazak Švedske i Finske u NATO ako Zapad prethodno ne riješi pitanje Hrvata u BiH koji su zbog izbornog zakona onemogućeni u biranju vlastitih političkih predstavnika.

U nastavku donosimo priopćenje iz Ureda predsjednika.

'Nastavno na spomenuto pismo, predsjednik Milanović je i jučer u razgovoru detaljno informirao glavnog tajnika NATO-a o ozbiljnoj političkoj krizi u Bosni i Hercegovini, odnosno o teškoj situaciji u kojoj se nalaze Hrvati u BiH, koji su u velikom broju ujedno i državljani Republike Hrvatske. Predsjednik Milanović upozorio je kako su Hrvati u Federaciji BiH već niz godina izloženi izbornim manipulacijama te opet prisiljeni sudjelovati na izborima prema neustavnim odredbama Izbornog zakona BiH koji nije promijenjen ni nakon višekratnih pokušaja i jasno izraženoj volji političkih predstavnika Hrvata u BiH.

Predsjednik Milanović je stoga još jednom ukazao glavnom tajniku Stoltenbergu na činjenicu da je Hrvatima uskraćena mogućnosti biranja svojih legitimnih predstavnika u tijela vlasti BiH što je ujedno direktno kršenje Daytonskog mirovnog sporazuma. Takva situacija diskriminira Hrvate u BiH kao konstitutivni narod, protivna je vladavini prava, ali i prijetnja stabilnosti u BiH, upozorio je predsjednik Milanović.

Predsjednik Milanović je, nadalje, obrazložio kako neravnopravni status Hrvata u BiH negativno utječe ne samo na stabilnost BiH, nego ujedno dovodi u pitanje nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske kojoj je stabilna BiH od strateškog interesa. Naglasio je zato kako Republike Hrvatska od svojih saveznika, članica NATO-a, očekuje više razumijevanja za pravedne i legitimne zahtjeve u pogledu osiguranja ravnopravnog položaja Hrvata u BiH. Pri tome je ukazao kako to može pozitivno utjecati i na regionalnu sigurnost, a u čije osiguranje je aktivno uključen i Savez.

Predsjednik Milanović i glavni tajnik Stoltenberg razgovarali su i o zahtjevu Švedske i Finske za članstvom u NATO-u, pri čemu je predsjednik Milanović pokazao razumijevanje za kontekst u kojemu se unutar Saveza razgovara o tim zahtjevima, ali ponovio kako i Republika Hrvatska očekuje razumijevanje saveznika za nastojanje da zaštiti prava Hrvata u BiH i time zaštiti svoje državne interese. Razmijenili su i stavove o pripremama za idući summit NATO-a koji će se krajem lipnja održati u Madridu', navodi se u priopćenju iz Ureda predsjednika.

U teoriji, kada bi to htjele, Švedska i Finska mogle bi Hrvatskoj postaviti blokadu za ulazak u Schengen. Mogle bi isto tako blokirati i ulazak u OECD, organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj, gdje su nam u prošlosti ionako prepreke postavljale susjedne i prijateljske države Slovenija i Mađarska. Mogu unutar EU pokrenuti i pitanje poštivanja načela vladavine prava, što bi bio jedini način za uskraćivanje novca iz fondova EU. No, i to bi trebalo dokazati prije eventualnih sankcija.

Osim navedenoga, trenutno nema puno pitanja u kojima bi Švedska i Finska, i kada bi htjele, u nečemu mogle blokirati Hrvatsku kao svojevrsnu osvetu zbog eventualne blokade njihova članstva u NATO-u koju traži predsjednik Zoran Milanović.