Nakon 'izdašnoga' Vladina dodatka skuplje domove čekamo sa 'smiješkom'

Stalna poskupljenja roba i usluga u Hrvatskoj ne zaobilaze ni umirovljenike, kojima se sprema, ako već nije tijekom godine, poskupljenje smještaja u domu za starije. U Hrvatskoj je, podsjetimo, registrirano 670 ustanova koje pružaju smještaj starijim osobama. Tri su doma u vlasništvu države, u koja se mogu smjestiti 204 korisnika, 45 ih je u vlasništvu županija i gradova, i imaju malo više od 11.000 mjesta, a čak su 622 doma privatna, s gotovo 20.000 mjesta. Ironija je hrvatskog društva da nam, nažalost i više nego mjesta u vrtićima, nedostaje smještajnih kapaciteta za starije osobe. Taj je smještaj, pokazuju to i iznesene brojke, mahom prepušten tržištu s obzirom na to da imamo znatno više privatnih od "državnih", što je izazov koji si većina hrvatskih umirovljenika ipak ne može priuštiti.

Poskupljenja uvijek najprije zahvate privatne domove u kojima je cijena smještaja i dvostruko viša nego u domovima kojima je vlasnik država ili županija, a tu su se cijene povisivale i nekoliko puta – najniži iznos smještaja iznosi 1000 eura mjesečno. No, sada su na red došli i domovi u kojima smještaj sufinanciraju država i županije. U njima je, naravno, i čekanje na smještaj dugo, a nerijetko se čeka i više od desetljeća. No i nakon poskupljenja smještaj u domovima te vrste i dalje će biti jeftiniji nego u ustanovama koje su u privatnom vlasništvu s obzirom nato da umirovljenici tu plaćaju punu cijenu usluge.

No, poskupljenje koje korisnike čeka nije malo, u nekim je županijama najavljeno poskupljenja od čak 60 posto! To je, razumljivo, izazvalo zabrinutost među umirovljenicima, posebno znamo li da je iznos prosječne mirovine oko 620 eura. Prvi je poskupljenje najavio dom u Petrinji te Dom za starije u Sisku; po novoj će cijeni, koja će im se početi naplaćivati od iduće godine, korisnici za smještaj izdvajati od 780 do 1333 eura, ovisno o kategoriji. Sadašnja je cijena od 520 do 880 eura, a nju dijelom sufinancira županija.

– Razlozi za povišenje cijena su znatno povećani troškovi poslovanja. Tu prije svega mislim na znatno povećanje plaća i ostalih materijalnih prava radnika, ali isto tako i rast cijena hrane i energenata – objasnio je javnosti razloge za poskupljenje Ivor Borovnjak, ravnatelj Doma za starije osobe Sisak. Zanimljivo je da je cijena u tom domu i lani rasla 50 posto, no Županija je povećala iznos sufinanciranja tako da korisnici poskupljenje nisu ni osjetili; no osjetit će novo poskupljenje koje je stupa na snagu početkom listopada za nove, a početkom iduće godine za stare korisnike. Tako je jednokrevetna soba lani poskupjela na 540 eura. Nova cijena je 870 eura, što je rast od 61 posto. Sisačko-moslavačka županija pritom sufinancira smještaj sa 170 eura.

Korisnik dakle plaća 700 eura, što je čak 160 eura više nego lani. Cijena smještaja u dvokrevetnoj sobi Doma za starije osobe Sisak, za pokretne korisnike, sada se penje s 520 na 800 eura. Ovo poskupljenje od 54 posto nije najveće, jer druge usluge poskupljuju još više. Za drugi stupanj usluge u istoj sobi cijena raste s 590 na čak 938 eura, odnosno 59 posto. Četvrti i najskuplji stupanj usluge za nepokretne korisnike, sa subvencijama sada dosežu i 1000 eura. Iako korisnici lanjsko poskupljenje nisu osjetili, sada hoće, jer će plaćati i 240 eura više.

Slično je i u Domu za starije u Petrinji; cijene će se dizati postupno, odnosno smanjivat će se županijska subvencija. Tako primjerice subvencija za smještaj pokretnog korisnika u dvokrevetnoj sobi za 800 eura iznosi 270 eura. To vrijedi za postojeće korisnike, s primjernom od 1. siječnja do 30. lipnja. Nakon toga subvencija će od 1. srpnja do 31. prosinca pasti za sto eura, odnosno iznosit će 170 eura. Slične je razloge za poskupljenje smještaja navela lani Štefica Ljubić Mlinac, ravnateljica karlovačkog Doma za starije i nemoćne "Sveti Antun", u kojem je cijena smještaja korisnicima porasla 38 posto s početkom ove godine tako da nisu uključeni u novi val poskupljenja koji slijedi početkom iduće godine. Oni su udar poskupljenja ublažili u dogovoru s osnivačem.

– Samo rashodi poslovanja u prvih devet mjeseci 2024. veći su 25 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Osobiti porast povećanja rashoda, od čak 120,6 posto, bilježimo na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja pa poslujemo s gubitkom – objasnila je tada ravnateljica Š. Ljubić Mlinac. Cijena prije poskupljenja iznosila je: za jednokrevetnu sobu 475,38 eura mjesečno, a cijena trokrevetne sobe na odjelu njege i brige o zdravlju mjesečno je iznosila 540,68 eura. Od početka godine smještaj stoji od 650 do 750 eura. Poskupljenje bi bilo i veće, rečeno je tada, da im nije uskočio osnivač, Karlovačka županija, koja je iz svog proračuna osigurala 150.000 eura za poslovanje Doma. Poskupljenja su zabilježen i u drugim sredinama proteklih godina.

Prema podacima udruga za umirovljenike, na Zenti u Splitu Dom je 2023. godine poskupio 30 posto, a lani još 50 posto pa sada smještaj za pokretne korisnike u dvokrevetnoj sobi stoji 688 eura. Za polupokretne korisnike je 796 eura u jednokrevetnoj i 738 u dvokrevetnoj sobi. Za treći stupanj usluge plaća se 846 eura, odnosno 788 eura u dvokrevetnoj sobi. Među onima koji će cijene u ovom valu, dakle od iduće godine, morati prilagoditi tržištu, odnosno silnim poskupljenjima baš svega, od hrane do energenata, jest i dom u Šibeniku. Luka Kuvač, ravnatelj Doma za starije osobe "Cvjetni dom" Šibenik, najavio je poskupljenje od oko 20 posto s obzirom na znatno veće troškove javne nabave.

Poskupljenja razmatraju i u Osječko-baranjskoj, Primorsko-goranskoj te u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje bi s početkom godine usluge također trebale poskupjeti ako se ne povećaju decentralizirana sredstva Ministarstva rada. U vukovarskom su domu cijene od 450 do 680 eura. U Varaždinu razmišljaju o povećanju cijena koje sada iznose od 510 do 890 eura mjesečno, ovisno o kategoriji usluge. – Od 2021. godine vidljiv je nagli porast troškova poslovanja domova za starije osobe čiji je osnivač Primorsko-goranska županija. To je osnivača potaknulo na znatno povećanje sufinanciranja poslovanja. Usporednom analizom troškova u razdoblju od 2021. do 2025. godine utvrđeno je da u promatranom razdoblju troškovi za plaće i materijalni troškovi imaju najveći trend rasta – objasnili su iz Primorsko-goranske županije.

Službeni podatak kaže da je Županija 2021. sufinancirala rad domova s 804.460 eura, u 2025. iznos će dosegnuti 3,283.281 eura, što je povećanje od čak 308,13 posto. Situaciju dodatno opterećuje ugovorena cijena za socijalnu kategoriju korisnika koju određuje Ministarstvo, a koja je znatno niža od one koju plaćaju ostali korisnici domova na Kvarneru. Cijene u Domu za starije u Čakovcu povećane su 1. kolovoza 20 posto, pa do kraja godine novog povećanja neće biti. Raspon cijena smještaja tako je od 580 do 940 eura. Isti je raspon cijena i u domu za starije na području Istre, gdje smještaj sufinancira Istarska županija i gdje, zasad, ne razmišljaju o poskupljenima. U Koprivničko-križevačkoj županiji zasad ne planiraju poskupljenja doma; cijene su u rasponu od 608 eura do 867.

Grad Zagreb je vlasnik 11 domova za smještaj starijih osoba i ne planiraju poskupljenja iako su posljednji put cijene korigirali, kažu, u 2018. godine. Najniža cijena je 234 eura, a najviša 995 eura za korisnike oboljele od demencije kojima je potrebna najveća skrb. Dakle, u Zagrebu, Istri, Dubrovačko-neretvanskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Zadarskoj županiji, zatim u Slavonskom Brodu, Požeško-slavonskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji poskupljenja zasad neće biti. Najniže cijene ondje seu od 450 do 608 eura, a najviše do 867 eura. – Cijene definira naš osnivač Grad Zagreb i one se nisu dizale od 2018. godine. U ovom trenutku nemamo informaciju o mogućem podizanju cijena – poručila je ovih dana Jelena Mihelj, ravnateljica Doma za starije osobe Dubrava, Zagreb. Za obavljanje djelatnosti gradskih domova za starije osobe u proračunu Grada Zagreba za 2025. osigurano je gotovo 31 milijun eura.

Da smo po poskupljenjima među vodećima u Europi u gotovo svemu, pa i kada je riječ o smještaju u domove za starije, primijetio je i Eurostat, koji je u istraživanju za godinu dana, od kolovoza 2024. do kolovoza 2025. godine, zabilježio da su cijene u domovima za starije i nemoćne u Hrvatskoj porasle 11,4 posto. Snažnije poskupljenje skrbi o starijima u Europskoj su uniji u tom vremenu imale samo Latvija za 12,5 posto i Poljska za 11,7 posto. Poskupljenja su kod nas kontinuirana, pokazuje isto istraživanje: u razdoblju od kolovoza 2023. do kolovoza 2024. godine Hrvatska je također bila pri vrhu EU po rastu cijena te usluge. Cijene su u Hrvatskoj tada rasle 9,1 posto, a više su rasle samo u Poljskoj, Mađarskoj i Švedskoj. Rast cijena skrbi za starije i nemoćne u Hrvatskoj u tom je razdoblju nadmašio i inflaciju, pokazuju podaci Eurostata.

Od početaka ubrzavanja inflacije, u lipnju 2021. godine, rast cijena u našim je domovima bio veći i od kumulativne stope opće inflacije i od kumulativne inflacije cijena hrane. Kumulativna je inflacija u tom periodu bila 32,6 posto, kumulativna inflacija cijena hrane 41,7 posto, a cijene u domovima za starije i nemoćne porasle su 47,4 posto. U Sindikatu umirovljenika Hrvatske smatraju da se takav udar mogao predvidjeti s obzirom na sva poskupljenja koja jesu i nisu opravdana i protiv kojih se gotovo nitko ne buni niti ih propituje.

– Poskupljenje je bilo očekivati. Nije ni prvo ni zadnje. Pa Vlada je najavila poskupljenje struje i plina. Najavila je ukidanje poreza na mirovine, što direktno utječe na prihode jedinica lokalne samouprave koje su ujedno osnivači domova za starije. I ne samo to. Umirovljenici su, prema izjavama Vlade, dobili i treće "najveće" povećanje mirovina i vrlo "izdašan" godišnji dodatak tako da će ovo poskupljenje dočekati sa "smiješkom". Pitali ste kako poboljšati položaj umirovljenika. To je pitanje koje si postavljam svaki dan. Dok god se budemo žalili po kafićima, društvenim mrežama, u krugu prijatelja, neće nam biti bolje. Dok u velikom broju dočekujemo sportaše koji zarađuju novac o kojem mi možemo samo sanjati, naša se situacija neće poboljšati – smatra Višnja Stanišić, predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske.

I čelni ljudi udruga umirovljenika koji se sa SUH-om bore za bolji život umirovljenika, smatraju da su poskupljenja u potpunom neskladu s blijedim porastom mirovina te da jedino usklađivanje mirovina s rastom cijena može ublažiti najavljena poskupljenja smještaja. Najavljena poskupljenja, zapravo, čekaju reakciju nadležnog Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, posebno jer su iz mnogih domova poručili da moguća poskupljenja te njegov postotak ovise o tome hoće li oni povećati iznose decentraliziranih sredstava koje spuštaju na županije, a one na račune domova za starije. U resornom ministarstvu napominju da su u ovoj godini 16 posto povećana financijska sredstva koja se prosljeđuju osnivačima domova – gradovima i županijama.

– Mi ćemo sasvim sigurno definiranjem novih cijena, koje mi plaćamo za korisnike putem sustava socijalne skrbi, povećati te iznose koje onda plaćamo županijskim domovima, ali pozivamo zaista da ne dolazi do takvih enormnih poskupljenja – poručio je Marin Piletić, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Iz ministarstva napominju da Zakon o socijalnoj skrbi jasno definira mehanizam i sudjelovanje korisnika, odnosno obveznika uzdržavanja u plaćanju cijene usluge. Dakle, u dom kojem je osnivač županija imate povoljniji smještaj nego u privatnom domu, a plaćati ga možete još manje, odnosno za vas će trošak dodatno ili potpuno platiti država ako imate premalu mirovinu, a oni koji bi trebali skrbiti o vama, premale plaće. Najavljeno poskupljenje zahtijeva veće izdatke ministarstva za ovu kategoriju korisnika.

– Svi oni korisnici kao i njihovi obveznici uzdržavanja koji nemaju dovoljno sredstva za podmirenje usluge mogu se obratiti i podnijeti zahtjev za priznavanje prava na uslugu smještaja nadležnom područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Dakle, o zahtjevu za priznavanjem prava na uslugu smještaja za stariju osobu u upravnom postupku, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, odlučuje Hrvatski zavod za socijalni rad i o tomu donosi rješenje. Službena osoba u Hrvatskom zavodu za socijalni rad u pravnom postupku u odnosu na svakoga pojedinog korisnika dužna je utvrditi pravo stanje stvari i u tu svrhu mora utvrditi sve činjenice i okolnosti koje su bitne za zakonito i pravilno rješavanje upravne stvari, pa samim time i iznos sudjelovanja u plaćanju cijene socijalne usluge smještaja – objašnjavanju iz Ministarstva tko i kako ostvaruje pravo na dodatno sufinanciranu cijenu smještaja.

Korisniku koji je smješten rješenjem Hrvatskog zavoda za socijalni rad kod pružatelja usluge u mreži, poštujući pritom odredbe Zakona o socijalnoj skrbi koje se odnose na sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge, ministarstvo snosi trošak usluge u cijelosti ili djelomično na način određen u rješenju Hrvatskog zavoda za socijalni rad. – Ističemo da je u 2025. godini povećan iznos financijskih sredstava za decentralizirano financiranje 45 domova za starije, i to za 16% u odnosu na prethodnu godinu. Iz Državnog proračuna je u razdoblju od 2016. do danas u sklopu decentraliziranih sredstava dodijeljeno više od 234 milijuna eura – dodaju u ministarstvu. Ističu da ministarstvo za decentralizirane domove za ugovorene kapacitete za korisnike koji su smješteni rješenjem Hrvatskog zavoda za socijalni rad nije povećavalo cijenu usluge.

– Napominjemo i da je od 2022. godine Vlada u sklopu paketa mjera pomoći pružateljima usluga zbog rasta cijene energenata osigurala sufinanciranje troškova električne energije, toplinske energije i plina, kojom se ublažava udar od porasta cijena energenata za sve pružatelje socijalnih usluga, a za tu je namjenu do sada utrošeno više od pet milijuna eura iz državnog proračuna. Tako je Vlada pridonijela očuvanju stabilnosti poslovanja, kako samih pružatelja tako korisnika i njihovih obveznika uzdržavanja, jer je u velikoj mjeri amortiziran rast cijena socijalnih usluga u mreži i izvan mreže, odnosno korisnika smještenih rješenjem centra i korisnika koji su smješteni po privatnim ugovorima. Mjera je i nadalje osigurana do 31. ožujka 2026. – navode u ministarstvu.

Dakle, poskupljenje energenata ovim je mjerama država domovima svakako ublažila, pa ta poskupljenja na tržištu ne bi smjela biti izlika za poskupljenje usluga korisnicima. Iz ministarstva napominju i da kontinuirano rade na unapređenju jednakog pristupa korisnika socijalnim uslugama, da su svjesni velikog nedostatka smještajnih kapaciteta za starije osobe, zbog čega su putem Nacionalnog programa oporavka i otpornosti iz državnog proračuna osigurali sredstva za izgradnju 18 centara za starije osobe, procijenjene vrijednosti investicije u iznosu od 159 milijuna eura.

– Tako pridonosimo osiguravanju ravnomjerne regionalne rasprostranjenosti socijalne usluge smještaja starijim osobama, ali i ostalih izvaninstitucijskih usluga (primjerice, boravaka ili pomoći u kući). Osamnaest centara za starije osobe raspolagat će ukupnim smještajnim kapacitetom za 1849 korisnika (od toga za 256 oboljelih od Alzheimerove demencije i drugih demencija) i kapacitetom izvaninstitucijskih usluga za 4549 korisnika. Očekivani rok dovršetka provedbe projektnih aktivnosti je lipanj 2026. godine. U tijeku je izgradnja centara u Dubrovniku, Našicama, Đurđevcu, Dugoj Resi, Nedelišću, Loboru, Vrpolju, Grubišnom Polju, Novskoj, Medulinu, Voćinu, Sv. Filipu i Jakovu, Kostreni, Drnišu, Senju, Velikoj Gorici, Pleternici i Vrgorcu – napominju u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava. Ako sve bude po planu, korisnici bi se u nove domove diljem Hrvatske mogli useliti već u drugoj polovici iduće godine, po cijeni koja će biti na tragu poskupljenja koja stupaju na snagu početkom iduće godine.