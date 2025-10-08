'Svakodnevno otkrivam razne mogućnosti, mirovina je prilika za novi, drugačiji život'

Odlazak u mirovinu jedan je od najvažnijih životnih trenutaka – istodobno izazovan, neizvjestan, ali i pun potencijala. Nakon godina radnog ritma i obaveza, pred osobom se otvara prostor u kojem može posvetiti vrijeme sebi, svojim željama i hobijima. Umirovljena liječnica Mira Lončar Dušek, koja je cijeli svoj radni vijek provela u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, pokazuje kako deset godina u mirovini može biti ispunjeno, kreativno i aktivno. Svoja umirovljenička iskustva i razmišljanja pretočila je u inspirativnu knjigu o aktivnom starenju "Idem u penziju – i što sad?", koju je predstavila u slavonskobrodskoj Gradskoj knjižnici.

'Osjećala sam strah'



Kada je otišla u mirovinu, osjećala je strah i nesigurnost. – Nisam znala što me očekuje i kako ću ispuniti slobodno vrijeme. No ubrzo sam shvatila da su ti strahovi bili nepotrebni - prisjeća se Lončar Dušek. Krenula je u razne kreativne aktivnosti, a svaka nova prilika otvarala je put za sljedeću. Najprije se uključila u čitalački klub, zatim su uslijedile radionice pisanja, filmske i dramske radionice. – Svako novo iskustvo dalo mi je osjećaj ispunjenosti i potaknulo me da zabilježim svoja zapažanja, što je kasnije oblikovalo smjernice za sve koji ulaze u novi životni period.

Odlazak u mirovinu, kaže, nije nužno šok, ali svakako predstavlja veliki životni rez. – To je uzbuđenje slično upisu u prvi razred, maturi ili diplomiranju. Ispred sebe imate nešto potpuno novo i nepoznato, i normalno je da postoji doza straha. Većina nas cijeli život odrasta s uvjerenjem da trebamo raditi, a ne uživati u slobodnom vremenu. Sada, kada se otvara prostor, potrebno je pametno ga iskoristiti. Jedan od izazova jest kako ispuniti vrijeme koje se iznenada oslobodilo. Lončar Dušek ističe da mnogi ljudi u mirovini ostaju ograničeni stereotipima – misle da im je život završen i da više nema izazova. – Danas penzioneri često fokus stavljaju samo na primanja, što može biti vrlo iscrpljujuće. No ono što dobijemo u vidu vremena, vrijedi više od novca. S malo novca i puno slobodnog vremena možemo ostvariti velike stvari.

Kako najbolje iskoristiti taj period? – To je prilika da se vratimo starim hobijima ili otkrijemo nove. Za mene je to vrtlarstvo, književne radionice i čitalački klubovi. Vrtlarenje je izvrsna fizička i mentalna aktivnost, a sudjelovanje u kulturnim i kreativnim skupinama otvara nove horizonte, upoznaje druge ljude i obogaćuje razmišljanja. Osim toga, internet i društvene mreže nude brojne praktične ideje – od toga kako provesti poslijepodne do novih hobija. Važno je samo se pokrenuti i biti otvoren za iskustva. Lončar Dušek naglašava da je ključ aktivne mirovine briga o sebi.

– Prva preporuka je da se ustane iz fotelje i aktivno sudjeluje u životu. Ne dozvolite da vam vrijeme prolazi pred televizorom ili da ga troše drugi. Vaše slobodno vrijeme je vaše bogatstvo. Mnogi penzioneri kažu 'nemam vremena', ali često zapravo podržavaju druge – od djece do unučadi. Mirovina je trenutak kada trebate misliti na sebe i brinuti o svom fizičkom i mentalnom zdravlju. Nitko neće to učiniti umjesto vas. Za Miru Lončar Dušek, mirovina je stalno otkrivanje novih prilika, učenje, kreativnost i osobni rast. – Ovo je vrijeme kada možete otkriti strasti koje ste odgađali, upoznati nove ljude, razvijati interese i graditi život po vlastitim pravilima. Svaka nova aktivnost je prilika za zadovoljstvo i osobno ispunjenje.

Početak, a ne kraj



Osim kreativnih i kulturnih aktivnosti, ističe i fizičku aktivnost kao neizostavan dio zdravog života u mirovini. Tai chi, šetnje, vrtlarenje ili bilo koja aktivnost koja uključuje tijelo pomaže održati kondiciju i mentalnu stabilnost. – Fizička aktivnost daje energiju i osjećaj kontrole nad životom, a kreativne aktivnosti hrane dušu i pružaju osjećaj svrhe - objašnjava. Lončar Dušek također ističe društveni aspekt mirovine. Sudjelovanje u radionicama, klubovima i volonterskim aktivnostima pruža mogućnost upoznavanja novih ljudi i izgradnje novih prijateljstava. – Društveni kontakti su ključni. Kad se uključite u zajednicu, osjećate pripadnost i radost. To je jedno od najvećih bogatstava slobodnog vremena.

Na kraju, njezina poruka umirovljenicima je jasna: – Čuvajte svoje zdravlje, budite aktivni, istražujte i prihvatite izazove koje donosi svaki novi dan. Mirovina nije kraj, nego početak. Novi životni period pruža vam mogućnost da sami kreirate svoj dan, svoje iskustvo i zadovoljstvo. Vrijedno je iskoristiti ga potpuno i radovati se svakom novom izazovu. Za Miru Lončar Dušek, mirovina nije završetak, već prilika da život doživite punim plućima – kroz hobije, kreativnost, fizičku aktivnost i društvene kontakte. Svaki dan je nova prilika, a aktivno sudjelovanje u životu ključ je za sretnu i ispunjenu starost.