Hrvat objavio sliku računa iz 2003., ljudi ostali zapanjeni: 'E da mi je opet napunit košaricu za 100 kuna'

Inflacija i uvođenje eura promijenili su način na koji danas gledamo na svakodnevnu kupovinu. Nekad su se pune vrećice iz trgovine plaćale s nekoliko novčanica od deset kuna, a danas se za isti iznos teško može kupiti obrok za dvoje. Mnogi s nostalgijom uspoređuju današnje cijene s onima od proteklih 10-20 godina i pitaju se kako je sve tako brzo poskupjelo? Upravo to je potaknulo i najnoviju raspravu na Redditu, gdje je jedan korisnik objavio fotografiju računa iz 2003. godine. Na računu se vidi kako je tada punu košaricu namirnica platio svega 100 kuna, odnosno 13,27 eura.

Objava je izazvala brojne reakcije i komentare korisnika koji su se prisjetili vremena prije velikih poskupljenja. "E da mi je ponovo napunit košaricu za 13,27 eura, iliti 100 kn", napisao je korisnik. "I meni to fali, danas odeš, kupiš tri osnovne stvari za doručak i ode 13 eura", dodao je drugi. Detalj koji je posebno privukao pažnju jest kava od 500 grama koja je tada stajala samo 15 kuna, što je nešto više od 2 eura po današnjem tečaju. Danas bi se za istu količinu teško našla i za tri puta višu cijenu. "A ja kupio 250 grama Gloriju ako se ne varam u MiPu Sisačkom skoro 4 eura 250 grama", rekao je jedan korisnik u nevjerici.

U raspravi se povela i šira tema o standardu i troškovima života, a mnogi su istaknuli kako je uvođenje eura samo učvrstilo dojam da su cijene "odletjele u nebo". Iako je dio korisnika pokušao podsjetiti da su i plaće tada bile manje, većina se složila u tome da se nekad za 100 kuna moglo živjeti, a danas taj iznos ne puni ni jednu vrećicu iz trgovine.