U Holdingu doznajemo hoće li dizati cijene vode, smeća, parkiranja

Gledaju li se brojke, situacija u najmanju ruku nije loša. Prema poslovnome izvješću koje stiže na ovotjednu sjednicu Gradske skupštine, Holding je prvih šest mjeseci 2025. završio s dobiti od 28,5 milijuna eura, a dug je smanjen za 34 milijuna te je sad 471,94 milijuna eura. I njegove najvažnije podružnice, Čistoća, Zagrebparking, Zrinjevac i Zagrebačke ceste, ostvarile su veće prihode nego u prvih šest mjeseci 2024., a iznad očekivanja su i financijski rezultati Gradske plinare Zagreb – Opskrba, unatoč tomu što od 1. listopada lani nije javni opskrbljivač u metropoli i okolici.