KOREKCIJE TARIFA ZA KOMUNALNE USLUGE

U Holdingu doznajemo hoće li dizati cijene vode, smeća, parkiranja

Autor
Hana Ivković Šimičić
14.10.2025.
u 11:07

Kontinuirano se prate gospodarski parametri, ali ni poskupljenje javnoga prijevoza, poručuju iz ZET-a, zasad se ne planira

Gledaju li se brojke, situacija u najmanju ruku nije loša. Prema poslovnome izvješću koje stiže na ovotjednu sjednicu Gradske skupštine, Holding je prvih šest mjeseci 2025. završio s dobiti od 28,5 milijuna eura, a dug je smanjen za 34 milijuna te je sad 471,94 milijuna eura. I njegove najvažnije podružnice, Čistoća, Zagrebparking, Zrinjevac i Zagrebačke ceste, ostvarile su veće prihode nego u prvih šest mjeseci 2024., a iznad očekivanja su i financijski rezultati Gradske plinare Zagreb – Opskrba, unatoč tomu što od 1. listopada lani nije javni opskrbljivač u metropoli i okolici.

Holding Zagreb

Komentara 2

Pogledaj Sve
GA
Gajger
11:37 14.10.2025.

Čudno, nikad ne "korigiraju" cijene tako da pojeftine. Valjda "korekcija" kod Holdinga ide uvijek u samo jednom smjeru.

IZ
izrazlica
11:33 14.10.2025.

Hoće , jer menažderima treba više

