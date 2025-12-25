Majka upozorava na opasnosti u božićnim poklonima: Spriječila je tragediju u posljednji trenutak

Četverogodišnja djevojčica iz Colorada završila je u bolnici nakon što je progutala bateriju, a njezina majka poslala je upozorenje drugim roditeljima kako im se ne bi dogodilo isto. "Možete biti najpažljiviji i najbrižniji roditelj, ali... to se može dogoditi", rekla je Jess Sandoval za ABC News iz medicinskog kampusa Anschutz Dječje bolnice Colorado u Aurori, gdje se njezina kći trenutno liječi. Sandoval, majka petero djece, rekla je da su ona i njezina obitelj, uključujući četverogodišnju kćer Elanu, nedavno prisustvovali božićnoj svjetlosnoj predstavi iz automobila, gdje su dobili mali paket sa svjetlima i narukvicama. Incident se dogodio tek kad se cijela obitelj vratila kući.

"Svi smo sjedili na kauču i gledali 'Grincha', a djeca su jela borovnice", prisjetila se 37-godišnja majka. "Djeca su imala narukvice na rukama no nisam ništa mislila o tome jer ostale igračke imaju vijke na sebi... onda sam pogledala nju, a ona je pogledala mene i vidjela sam da izgleda kao da će se ugušiti". Sandoval je rekla da je isprva mislila da se Elana ugušila komadom hrane, ali su joj djeca rekla da se radilo o bateriji u jednoj od narukvica te je Sandoval brzo odvezla Elanu u bolnicu. "Napravili su rendgensku snimku i rekli: 'Moramo vas prevesti u Dječju bolnicu u Aurori jer nismo specijalizirani za ovo. Ovo može biti vrlo opasno', ispričala je Sandoval. U Dječjoj bolnici u Coloradu, liječnici su Elani dijagnosticirali gutanje stranog tijela.

Elana je sljedećeg dana, 7. prosinca, hitno prevezena na operaciju i morala je ostati na odjelu intenzivne njege. Dr. Edwin de Zoeten, ravnatelj Centra za dječje upalne bolesti crijeva u Dječjoj bolnici Colorado, rekao je za ABC News da su liječnici uspjeli ukloniti bateriju iz Elaninog tijela, ali da je baterija uzrokovala perforaciju u Elaninom jednjaku, što je dovelo do upale i naknadne infekcije prostora u prsima između pluća koji sadrži tkiva i organe prsnog koša. Elani je također bila potrebna sonda za hranjenje, antibiotici i pod nadzorom je zbog rizika od daljnjih ozljeda ili komplikacija. "Ovo je opasno jer baterije u obliku gumba mogu uzrokovati kontinuirano širenje upale i opeklina čak i nakon što se baterija izvadi", objasnio je de Zoeten. "To može dovesti do krvarenja u većim krvnim žilama i do 20-30 dana nakon što se baterija izvadi. Ako sve dobro zacijeli, možda će joj trebati endoskopski tretman za širenje jednjaka zbog razvoja striktura na mjestu gdje je baterija pronađena u jednjaku".

Prema neprofitnom Nacionalnom centru za trovanja u glavnom gradu, preko 3500 ljudi svih dobnih skupina u SAD-u svake godine proguta gumbaste baterije. Male baterije koriste se u mnogim uobičajenim predmetima, poput nakita, audio čestitki, igračaka i uređaja za daljinsko upravljanje. I Sandoval i de Zoeten se nadaju da će i drugi shvatiti koliko opasno i smrtonosno može biti gutanje baterija i posljedične ozljede. "Gumbnaste baterije su posvuda i mnogi predmeti nemaju zaštitu za djecu poput vijka koji drži bateriju na mjestu", napisao je de Zoeten. "Potražite po kući predmete koji imaju te baterije i stavite ih izvan dohvata ili ih bacite".

"Božić dolazi. Pobrinite se da vaši mališani paze sa svim igračkama koje imaju. Ta mala stvar koja može napraviti veliki problem", rekla je Sandoval. "Ne želim da se to dogodi bilo kojem drugom roditelju". Ako roditelj posumnja da je dijete progutalo gumbastu bateriju, de Zoeten preporučuje da se dijete odmah odvede na hitnu pomoć. "Ako je vaše dijete starije od 12 mjeseci i sumnja se da je progutalo bateriju, dok ga dovodite na hitnu, dajte mu nekoliko žličica meda svakih 15 minuta jer to može smanjiti pražnjenje baterije", dodala je de Zoeten.