Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 51
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Sretan Božić!
Prva polnoćka u Zagrebačkoj katedrali nakon potresa
Poslušaj
Prijavi grešku
SLOŽENI POVIJESNI KONTEKST

Jaslicama i zvijezdi prethodili su Sunce i Jul

Autor
Stela Lechpammer
25.12.2025.
u 11:02

Korijeni Božića sežu duboko u pretkršćanski svijet, u vrijeme kada su ljudi u najtamnijem dijelu godine slavili svjetlo i nadu u novi ciklus života

Kad se danas spomene Božić, prva asocijacija su jaslice, obitelj i tišina Badnje večeri. No taj blagdan, jedan od triju najvećih u kršćanskoj tradiciji, ima složeni povijesni kontekst. Njegovi korijeni sežu duboko u pretkršćanski svijet, u vrijeme kada su ljudi u najtamnijem dijelu godine slavili svjetlo i nadu u novi ciklus života. Naime, u najkraćim danima godine, kada sunce jedva prelazi horizont, ljudi su oduvijek osjećali potrebu da se okupe i zapale svjetlo, bilo to stvarno ili simbolično.

Davno prije božićnih drvca, Isusa i kršćanskih običaja, u antičkom je Rimu kraj prosinca bio rezerviran za dane bez pravila. Saturnalije, višednevne svetkovine posvećene bogu Saturnu, bile su vrijeme gozbi, darivanja i društvenog preokreta. Robovi su sjedili za stolom kao ravnopravni, gospodari su ih posluživali, a svakodnevni poredak bio je privremeno suspendiran. Povjesničari ističu da je upravo taj element zajedništva i opuštanja kasnije pronašao svoje mjesto u božićnom slavlju. Također, i Rimljani su razmjenjivali darove, najčešće male figurice ili svijeće, dok su se u domovima palile lampe kao simbol svjetla. Nije slučajno da je rimski pjesnik Katul Saturnalije nazvao "najboljima od svih dana".

Ključne riječi
badnja večer skandinavski običaji Božić Rim

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!